Spiritual Benefits of Padayatra: పాదయాత్రతో సమస్త దోషాలకు చెక్... సనాతన ధర్మంలో పొందుపరిచిన సత్యం
పాదయాత్ర అంటే కేవలం రాజకీయాల్లో రాణించడానికే కాదు... ఆధ్యాత్మిక పరంగా కూడా అత్యున్నత స్థానాలకు ఎదిగేందుకు దోహదపడుతుంది. మరి పాదయాత్ర ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం.
Spiritual Benefits of Padayatra: ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో 'పాదయాత్ర' అనగానే కేవలం రాజకీయ నాయకులు చేసే యాత్రలే అందరికీ గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ, సనాతన హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం.. తీర్థయాత్రలు చేయడం అంటే వాహనాలపై విలాసవంతంగా వెళ్లడం కాదు, కాలినడకన భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ వెళ్లడమే అసలైన పద్ధతి. పూర్వీకులు నిర్దేశించిన ఈ కాలినడక ప్రయాణం వెనుక పరమ పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక, జ్యోతిష్య, ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి. భక్తితో సాగించే పాదయాత్ర వల్ల ఆత్మశుద్ధి కలగడమే కాకుండా, జాతకంలోని అత్యంత క్లిష్టమైన పితృదోషాలు, గ్రహదోషాలు సైతం తొలగిపోతాయని వేద పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
పాదయాత్రతో తొలగిపోయే జాతక దోషాలు
జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, మనం నడిచే ప్రతి అడుగు మన కర్మ ఫలాన్ని కరిగిస్తుంది. ప్రధానంగా అడ్డంకులను అధిగమించడానికి పాదయాత్ర ఒక దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. జాతకంలో శని దేవుని ఆగ్రహం వల్ల కలిగే కష్టాలు, ఏలినాటి శని నడుస్తున్నప్పుడు ఎదురయ్యే మానసిక ఒత్తిడి కాలినడక యాత్రల వల్ల గణనీయంగా తగ్గుతుంది. కాలి నడక శనికి ప్రీతికరమైన శారీరక శ్రమతో సమానం. జీవితంలో అకస్మాత్తుగా వచ్చే నష్టాలు, వివాహ ఆలస్యం వంటి సమస్యలకు కారణమయ్యే రాహు,కేతువుల ప్రతికూల శక్తులు, పుణ్యక్షేత్రాలకు నడిచి వెళ్లడం ద్వారా అనుకూలంగా మారుతాయి. కాలినడకన దైవదర్శనం చేసుకుని, పూర్వీకుల పేరున అక్కడ పిండప్రదానం లేదా పూజలు చేయడం వల్ల ఏడు తరాల పితృదేవతల ఆత్మలకు శాంతి చేకూరుతుంది.
పాదయాత్ర...వేదవచనం
చరైవేతి చరైవేతి అంటోంది శాస్త్రం. సాగిపో, నిరంతరం ముందుకు సాగిపో అని వేద వచనం. భగవంతుని వైపు వేసే ప్రతి అడుగు, మనిషిని మోక్ష మార్గానికి అంత దగ్గరగా తీసుకెళ్తుంది. కొండకోనలు దాటుతూ, ప్రకృతిని పరమాత్మ స్వరూపంగా దర్శిస్తూ మహాశివుడు లేదా జగన్నాథుని క్షేత్రాలకు కాలినడకన వెళ్లే భక్తులకు లభించే పుణ్యఫలం అనంతం. శారీరక శ్రమ ద్వారా గుండె జబ్బులు నివారించబడి ఆరోగ్యం సిద్ధించడమే కాకుండా, గ్రహాల కదలికలు అనుకూలించి జీవితంలో సుఖసౌఖ్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. అందుకే, కేవలం విహారయాత్రలా కాకుండా, జీవితంలో ఒక్కసారైనా పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రానికి పాదయాత్రగా వెళ్లి ఆ దైవకృపకు పాత్రులు అవ్వండి. మరి పాదయాత్ర చేసేందుకు మీరు సిద్దంగా ఉన్నారా?