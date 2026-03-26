Ram Navami Special:రామనవమి రోజు చేసే పానకం ప్రత్యేకత ఏంటి.? దీని వెనకాల సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా..
Ram Navami Special: రామనవమి హిందువుల ముఖ్యమైన పండుగల్లో ఒకటి. ఈ పండుగకు ప్రత్యేకంగా తయారుచేసే పానీయం “పానకం”. దక్షిణ భారతదేశంలో రామనవమి రోజు పానకాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఇంతకీ పానకాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు.? దీంతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పానకం అంటే ఏమిటి?
పానకం (Panakam లేదా Panagam) అనేది బెల్లం, నీరు, మిరియాలు, అల్లం, యాలకులు, నిమ్మరసం వంటి పదార్థాలతో తయారుచేసే తీపి-కారం రుచుల మిశ్రమ పానీయం. “పానకం” అనే పదం సంస్కృతంలోని “పాన” అనే పదం నుంచి వచ్చింది. “పాన” అంటే పానీయం లేదా తాగడానికి ఉపయోగించే ద్రవం అని అర్థం. పానకం సాధారణంగా వేసవి కాలంలో తాగడానికి ఎంతో మంచిది. ముఖ్యంగా రామనవమి రోజున దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించి తరువాత ప్రసాదంగా పంచుకుంటారు.
శ్రీరాముడికి పానకం ఎందుకు సమర్పిస్తారు?
హిందూ సంప్రదాయంలో పానకం శ్రీరాముడికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన పానీయం అని నమ్మకం ఉంది. రామనవమి సాధారణంగా వేసవి ప్రారంభంలో వస్తుంది. ఆ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే శరీరాన్ని చల్లబరచే పానీయాన్ని దేవుడికి సమర్పించడం అనేది భక్తి భావాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ పానీయం చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో ఉపయోగించే పదార్థాలు సాత్వికమైనవి. అందుకే ఇది పూజల్లో ముఖ్యమైన నైవేద్యంగా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు వంటి దక్షిణ భారత రాష్ట్రాల్లోని అనేక దేవాలయాల్లో రామనవమి రోజు పానకం తప్పనిసరిగా నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
పానకం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు
* నీరు – అర లీటర్
* బెల్లం – 6 టేబుల్ స్పూన్లు
* యాలకుల పొడి – 2 టీ స్పూన్లు
* అల్లం రసం – 3 టేబుల్ స్పూన్లు
* నిమ్మరసం – 1 నిమ్మకాయ
* కుంకుమపువ్వు – 10 నుంచి 12 తంతులు
* తులసి ఆకులు – 6 నుంచి 7
* మిరియాల పొడి – ¼ టీ స్పూన్
పానకం తయారు చేసే విధానం
ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీరు తీసుకోవాలి. అల్లాన్ని తురిమి గుడ్డలో పిండి అల్లం రసం తీసుకోవాలి. నిమ్మకాయ రసం కూడా ముందుగా తీసుకుని ఉంచాలి. ఇప్పుడు నీటిలో కుంకుమపువ్వు, యాలకుల పొడి, అల్లం రసం, నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత బెల్లం, తులసి ఆకులు, మిరియాల పొడి వేసి మళ్లీ మెల్లగా కలపాలి.
తరువాత దీన్ని దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించి ప్రసాదంగా తాగవచ్చు.
పానకం తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
పానకం కేవలం పూజలో భాగమే కాదు. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది. శరీరానికి చల్లదనం ఇస్తుంది. వేసవిలో శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. తక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది. బెల్లం సహజంగా శక్తిని ఇచ్చే పదార్థం. అలసట తగ్గిస్తుంది. జీర్ణక్రియకు మంచిది. అల్లం, మిరియాలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. బెల్లంలో ఐరన్, మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. యాలకులు, అల్లం, మిరియాలు వంటి పదార్థాలు శరీరానికి రక్షణనిచ్చే గుణాలు కలిగి ఉంటాయి.