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Mole on Knee Meaning: లక్కంటే వీళ్లదే... దేశాలు తిరిగిరావడానికి ఈ మచ్చే కారణం

పుట్టుమచ్చ కేవలం మనకు గుర్తు మాత్రమే కాదు...మన స్వభావాన్ని, తెలివి తేటలకు, ప్రయాణాలు చేసేందుకు అనుకూలంగా ఉన్నదా లేదా అన్నది కూడా తెలియజేస్తుంది.

Balachander
Published on: 4 July 2026 1:11 PM IST
Mole on Knee Meaning: లక్కంటే వీళ్లదే... దేశాలు తిరిగిరావడానికి ఈ మచ్చే కారణం
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Mole on Knee Meaning: మన సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో పుట్టుమచ్చల అధ్యయనానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. దీనినే మనం సాముద్రిక శాస్త్రం అని పిలుస్తాం. బ్రహ్మదేవుడు మన నుదుటి రాతనే కాదు, మన శరీరంపై ఉంచే ప్రతి పుట్టుమచ్చ వెనుక కూడా ఒక నిగూఢమైన భవిష్యత్తును దాచి ఉంచుతాడట. సాధారణంగా కొందరికి ఎంత ప్రయత్నించినా విదేశాలకు వెళ్లే యోగం రాదు. కానీ, సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం శరీరంలోని ఒక్క నిర్దిష్ట స్థానంలో పుట్టుమచ్చ ఉంటే... వారికి దేశవిదేశాలు తిరిగే రాజయోగం పడుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఆ విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు సూటిగా, స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం. ఆ అదృష్టాన్ని ఇచ్చే స్థానం మరేదో కాదు... మన మోకాలి భాగం. మోకాలిపై పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారికి ప్రయాణాలు, అదృష్టం ఎలా ఉంటాయో శాస్త్రం వివరిస్తోంది.

కుడి మోకాలిపై ఉంటే...కెరీర్‌లో తిరుగులేని విజయం

సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం కుడి మోకాలిపై పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారు అత్యంత అదృష్టవంతులు. వీరికి జీవితంలో ముఖ్యమైన గుణాలు సహజంగానే అబ్బుతాయి. వీరు ఆచరణాత్మకంగా ఆలోచిస్తారు. ఎంత కష్టమైనా సరే, తీసుకున్న పనిని పూర్తి బాధ్యతతో నెరవేరుస్తారు. ప్రతి పనిని ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయడం వీరి శైలి. ఇందువల్లే వీరు తమ కెరీర్‌లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. ఎంతటి కఠిన పరిస్థితులు ఎదురైనా వీరు అన్యాయానికి, దురాశకు అస్సలు లొంగరు. స్నేహానికి, బంధాలకు ప్రాణమిస్తారు.

ఎడమ మోకాలిపై ఉంటే .... దృఢ సంకల్పం, ప్రేమమయం

ఇక ఎడమ మోకాలిపై పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారి స్వభావం మరోలా ఉంటుంది. వీరు మానసికంగా ఎంతో బలంగా ఉంటారు. జీవితంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు, సవాళ్లు ఎదురైనా వీరు అస్సలు భయపడరు. 100 శాతం దృఢ సంకల్పంతో పోరాడి అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. వీరు స్వభావరీత్యా ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా, శృంగారభరితంగా ఉంటారు. తమ భాగస్వామిని ప్రాణంగా చూసుకుంటూ, జీవితాంతం ఆ బంధాన్ని మధురంగా మార్చుకుంటారు.

మొత్తంగా చూసుకుంటే... మోకాలి భాగంలో పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారికి కొత్త ప్రదేశాలను చూడాలనే కోరిక, కొత్త సంస్కృతులను తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం వీరికి నిరంతరం ప్రయాణాలు చేసే యోగం, ముఖ్యంగా దేశాలు దాటి వెళ్లే భాగ్యం కలుగుతుంది. మరి మీ మోకాలిపై ఈ మచ్చ ఉందో లేదో ఒక్కసారి చూసుకోండి, మీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోండి!

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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