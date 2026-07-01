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Nose Ring: మన పెద్దలు చెప్పిన ముక్కుపుడక రహస్యం...అలంకరణ కాదు...అంతకుమించి

మహిళలు ముక్కుపుడకను ఎడమవైపునే ఎందుకు కుట్టించుకోవాలి...దీని వెనుకనున్న ఆధ్యాత్మిక, ఆరోగ్య రహస్యమేంటి...మన పెద్దలు చెప్పిన రహస్యాలేంటి తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 1 July 2026 12:31 PM IST
Nose Ring: మన పెద్దలు చెప్పిన ముక్కుపుడక రహస్యం...అలంకరణ కాదు...అంతకుమించి
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Nose Ring: భారతీయ సనాతన ధర్మంలో స్త్రీమూర్తులు పాటించే ప్రతి ఆచారం వెనుక ఒక గూఢమైన ఆధ్యాత్మిక రహస్యం, అంతకంటే బలమైన శాస్త్రీయ కోణం దాగి ఉన్నాయి. హిందూ సంప్రదాయంలో మహిళలు ధరించే 16 రకాల అలంకారాలలో అత్యంత ప్రధానమైనది ‘ముక్కుపుడక’. నేటి తరం దీనిని కేవలం ఒక ఫ్యాషన్ లేదా అందం కోసం పెట్టుకునే ఆభరణంగా భావిస్తుండవచ్చు. కానీ, మన పెద్దలు ముక్కు కుట్టించే సాంప్రదాయాన్ని తీసుకురావడం వెనుక స్త్రీ శారీరక ఆరోగ్యాన్ని, ఆమెలోని దైవిక శక్తిని రక్షించే అద్భుతమైన విజ్ఞానం దాగి ఉంది. ముక్కుపుడక అనేది కేవలం ముఖానికి అందాన్ని ఇచ్చేది కాదు... అది స్త్రీ శరీరానికి ఒక అదృశ్య ఆధ్యాత్మిక కవచంలా పనిచేస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఆచారం వెనుకనున్న రహస్యం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఎడమ వైపునే ఎందుకు కుట్టించుకోవాలి?

చాలా మంది స్త్రీలు ముక్కుకు ఎడమ వైపున ముక్కుపుడకను ధరిస్తుంటారు. దీని వెనుక ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఒక అద్భుతమైన కారణాన్ని విశ్లేషించింది. ముక్కుకు ఎడమ భాగంలో ఉండే నరాలకు, స్త్రీలలోని గర్భాశయానికి, పునరుత్పత్తి అవయవాలకు నేరుగా సంబంధం ఉంటుంది. ఎడమ వైపు ముక్కు కుట్టడం ద్వారా ఆ ప్రాంతంలోని నరాలు ఉత్తేజితమై ఒక ‘ఆక్యుప్రెషర్’ లా పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల మహిళల్లో ప్రతినెలా వచ్చే ఋతుస్రావం క్రమం తప్పకుండా జరుగుతుంది. గర్భధారణ సమయంలో, అలాగే కాన్పు అయ్యే సమయంలో స్త్రీలు అనుభవించే తీవ్రమైన ప్రసవ వేదనను, శారీరక అసౌకర్యాన్ని ఈ ముక్కుపుడక నరం కొంతవరకు తగ్గిస్తుందని నమ్ముతారు.

ఆధ్యాత్మిక శక్తి ... దుష్టశక్తుల నుంచి రక్షణ

ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చూస్తే, ముక్కుపుడక ధరించడం వల్ల స్త్రీలలోని ప్రాణశక్తి నియంత్రణలో ఉంటుంది. గాలి పీల్చేటప్పుడు బాహ్య ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతికూల శక్తులు, దుష్టశక్తులు శరీరంలోకి ప్రవేశించకుండా ఈ ముక్కుపుడక ఒక అడ్డుగోడలా నిలుస్తుంది. కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాలలో, కొన్ని ముడుపుల ఆచారాల ప్రకారం మగవాళ్ళు కూడా ముక్కు కుట్టించుకునే సాంప్రదాయం మన దేశంలో ఇప్పటికీ ఉంది. మన పెద్దలు పెట్టిన ప్రతి ఆచారం వెనుక మన మేలే దాగి ఉంది. అందుకే పెళ్ళికి ముందే అమ్మాయిలకు ముక్కు కుట్టించి, ఐదవతనానికి ప్రతీకగా ముక్కుపుడకను అలంకరిస్తారు. దీనిని గౌరవించడం అంటే మన సంస్కృతిని, మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే కాపాడుకోవడం. ఇప్పుడు అర్ధమైంది కదా ముక్కు పుడక ఎందుకు ధరించాలో. అలంకరణగా భావించినా దీని వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, ఆరోగ్య కోణాన్ని కూడా గమనిస్తే ముక్కుపుడక ఎడమవైపే కుట్టించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. ఈరోజుల్లో చాలా మంది ఫ్యాషన్‌ పేరుతో కుడివైపున కుట్టించుకుంటున్నారు. ఇది ఎంతమాత్రం శాస్త్ర సమ్మతం కాదు.

గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం అంతర్జాలంలో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే రూపొందించబడింది. దీనిని పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి నిపుణులైన పండితులను సంప్రదించడం మంచిది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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