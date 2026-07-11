Gopeshwar Mahadev Temple: గోపిక రూపంలో మహాశివుడు... ఇక్కడ తప్పించి మరెక్కడా కనిపించడు
బృందావనంలో గోపికా రూపంలో ఆ పరమశివుడు దర్శనమిస్తాడు. గోపేశ్వర్ మహాదేవ్గా దర్శనమిచ్చే మహాశివుడు ఉదయం లింగరూపంలోనూ సాయంత్రం వేళ గోపిక రూపంలోనూ దర్శనం ఇస్తాడు.
Gopeshwar Mahadev Temple: సనాతన ధర్మంలో మహాశివుడు సాధారణంగా నిరాకార లింగ రూపంలోనో లేదా ధ్యాన ముద్రలో ఉన్న సాకార రూపంలోనో దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. కానీ, ఈ సృష్టికే అధిపతి అయిన ఆ కైలాసనాథుడు ఒక గోపికలా చీర కట్టుకుని, సొమ్ములలంకరించుకుని స్త్రీ రూపంలో దర్శనమిచ్చే పరమ పవిత్రమైన ఆలయం ఒకటి ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన బృందావనంలో వెలిసిన ‘గోపేశ్వర్ మహాదేవ్’ ఆలయంలో మాత్రమే ఈ అద్భుతం మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. సుమారు 5300 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పురాణ చరిత్ర కలిగిన ఈ దివ్యాలయం వెనుక ఒక పరమాద్భుతమైన రాసలీలల గాథ దాగి ఉంది. ద్వాపరయుగం నాటి ఆ మధురమైన ఆధ్యాత్మిక వృత్తాంతాన్ని సరళంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కన్నయ్య వేణుగానానికి పరవశించిన శంకరుడు
ద్వాపరయుగంలో బృందావనంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తన మురళీ గానంతో గోపికలతో కలిసి పవిత్రమైన రాసలీలలు చేసేవారు. ఆ సమయంలో కైలాసంలో ఉన్న పరమశివుడు కన్నయ్య వేణునాదానికి పులకించిపోయి, ఆ రాసలీలను కన్నులారా వీక్షించడానికి భూలోకానికి తరలివచ్చారు. అయితే, ఆ పవిత్ర నృత్యమండపంలోనికి కేవలం శ్రీకృష్ణుడు, గోపికలకు తప్ప అన్యులకు ప్రవేశం లేదు.
శివుడు గోపికగా మారిన అద్భుత ఘట్టం
కన్నయ్య లీలను దర్శించాలనే తపనతో, మహాదేవుడు యమునా నదిలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించి, ఒక అందమైన గోపిక రూపంలోకి మారిపోయారు. ఆ స్త్రీ రూపంలోనే రాసమండపంలోకి ప్రవేశించి శ్రీకృష్ణుడితో కలిసి నృత్యం చేశారు. కానీ, సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఆ గోపిక రూపంలో ఉన్నది సాక్షాత్తూ త్రినేత్రుడేనని గుర్తించి, పరమానంద భరితుడయ్యారు.
రాధమ్మ పెట్టిన పవిత్ర నామం
శ్రీకృష్ణుడు శివుని భక్తికి మెచ్చి, ఇదే గోపికా రూపంలో ఈ బృందావనంలోనే కొలువై ఉండమని ప్రార్థించారు. స్వామివారి కోరికను మన్నించి ఈశ్వరుడు అక్కడే స్థిరపడగా, శ్రీకృష్ణుని ప్రియసఖి అయిన రాధాదేవి ఆ రూపానికి ‘గోపేశ్వర్ మహాదేవ్’ అని నామకరణం చేసింది. ఈ ఆలయాన్ని శ్రీకృష్ణుడి మునిమనవడైన వజ్రనాభుడు శాస్త్రోక్తంగా నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం ఇక్కడ శివలింగానికి సాంప్రదాయక పూజలు జరిగితే, సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఆ లింగాన్ని ఒక అందమైన గోపికలా చీర, నగలు, ముక్కుపుడకతో అలంకరిస్తారు. హరి హరుల అద్వైత భావనకు, నిర్మలమైన భక్తికి ఈ గోపేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం ఒక సజీవ సాక్ష్యం. బృందావనం వెళ్లే ప్రతి భక్తుడు కన్నయ్యను మాత్రమే కాకుండా, గోపిక రూపంలో మురిసిపోతున్న ఆ భోళాశంకరుడిని కూడా దర్శించుకుని తరిస్తున్నారు.