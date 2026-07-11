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Gopeshwar Mahadev Temple: గోపిక రూపంలో మహాశివుడు... ఇక్కడ తప్పించి మరెక్కడా కనిపించడు

బృందావనంలో గోపికా రూపంలో ఆ పరమశివుడు దర్శనమిస్తాడు. గోపేశ్వర్‌ మహాదేవ్‌గా దర్శనమిచ్చే మహాశివుడు ఉదయం లింగరూపంలోనూ సాయంత్రం వేళ గోపిక రూపంలోనూ దర్శనం ఇస్తాడు.

Balachander
Published on: 11 July 2026 5:29 PM IST
Gopeshwar Mahadev Temple: గోపిక రూపంలో మహాశివుడు... ఇక్కడ తప్పించి మరెక్కడా కనిపించడు
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Gopeshwar Mahadev Temple: సనాతన ధర్మంలో మహాశివుడు సాధారణంగా నిరాకార లింగ రూపంలోనో లేదా ధ్యాన ముద్రలో ఉన్న సాకార రూపంలోనో దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. కానీ, ఈ సృష్టికే అధిపతి అయిన ఆ కైలాసనాథుడు ఒక గోపికలా చీర కట్టుకుని, సొమ్ములలంకరించుకుని స్త్రీ రూపంలో దర్శనమిచ్చే పరమ పవిత్రమైన ఆలయం ఒకటి ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన బృందావనంలో వెలిసిన ‘గోపేశ్వర్ మహాదేవ్’ ఆలయంలో మాత్రమే ఈ అద్భుతం మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. సుమారు 5300 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పురాణ చరిత్ర కలిగిన ఈ దివ్యాలయం వెనుక ఒక పరమాద్భుతమైన రాసలీలల గాథ దాగి ఉంది. ద్వాపరయుగం నాటి ఆ మధురమైన ఆధ్యాత్మిక వృత్తాంతాన్ని సరళంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కన్నయ్య వేణుగానానికి పరవశించిన శంకరుడు

ద్వాపరయుగంలో బృందావనంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తన మురళీ గానంతో గోపికలతో కలిసి పవిత్రమైన రాసలీలలు చేసేవారు. ఆ సమయంలో కైలాసంలో ఉన్న పరమశివుడు కన్నయ్య వేణునాదానికి పులకించిపోయి, ఆ రాసలీలను కన్నులారా వీక్షించడానికి భూలోకానికి తరలివచ్చారు. అయితే, ఆ పవిత్ర నృత్యమండపంలోనికి కేవలం శ్రీకృష్ణుడు, గోపికలకు తప్ప అన్యులకు ప్రవేశం లేదు.

శివుడు గోపికగా మారిన అద్భుత ఘట్టం

కన్నయ్య లీలను దర్శించాలనే తపనతో, మహాదేవుడు యమునా నదిలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించి, ఒక అందమైన గోపిక రూపంలోకి మారిపోయారు. ఆ స్త్రీ రూపంలోనే రాసమండపంలోకి ప్రవేశించి శ్రీకృష్ణుడితో కలిసి నృత్యం చేశారు. కానీ, సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఆ గోపిక రూపంలో ఉన్నది సాక్షాత్తూ త్రినేత్రుడేనని గుర్తించి, పరమానంద భరితుడయ్యారు.

రాధమ్మ పెట్టిన పవిత్ర నామం

శ్రీకృష్ణుడు శివుని భక్తికి మెచ్చి, ఇదే గోపికా రూపంలో ఈ బృందావనంలోనే కొలువై ఉండమని ప్రార్థించారు. స్వామివారి కోరికను మన్నించి ఈశ్వరుడు అక్కడే స్థిరపడగా, శ్రీకృష్ణుని ప్రియసఖి అయిన రాధాదేవి ఆ రూపానికి ‘గోపేశ్వర్ మహాదేవ్’ అని నామకరణం చేసింది. ఈ ఆలయాన్ని శ్రీకృష్ణుడి మునిమనవడైన వజ్రనాభుడు శాస్త్రోక్తంగా నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం ఇక్కడ శివలింగానికి సాంప్రదాయక పూజలు జరిగితే, సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఆ లింగాన్ని ఒక అందమైన గోపికలా చీర, నగలు, ముక్కుపుడకతో అలంకరిస్తారు. హరి హరుల అద్వైత భావనకు, నిర్మలమైన భక్తికి ఈ గోపేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయం ఒక సజీవ సాక్ష్యం. బృందావనం వెళ్లే ప్రతి భక్తుడు కన్నయ్యను మాత్రమే కాకుండా, గోపిక రూపంలో మురిసిపోతున్న ఆ భోళాశంకరుడిని కూడా దర్శించుకుని తరిస్తున్నారు.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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