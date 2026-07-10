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Friday: పూర్వీకుల చేసినట్టు శుక్రవారం ప్రదోషకాలం ముగిసేలోగా ఇలా చేయండి...లక్ష్మీకటాక్షం పొందండి

శుక్రవారం అత్యంత శుభకరమైన రోజు. ఈరోజు ప్రదోషకాలం ముగిసేలోగా ఇంట్లో దీపం వెలిగించి లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించాలని పూర్వీకులు చెబుతున్నారు.

Balachander
Published on: 10 July 2026 10:31 AM IST
Friday: పూర్వీకుల చేసినట్టు శుక్రవారం ప్రదోషకాలం ముగిసేలోగా ఇలా చేయండి...లక్ష్మీకటాక్షం పొందండి
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Friday: సనాతన ధర్మంలో శుక్రవారానికి ఒక ప్రత్యేకమైన, దివ్యమైన స్థానం ఉంది. ఈ రోజు సాక్షాత్తూ ఆ జగన్మాత లక్ష్మీదేవి భూలోకంలో సంచరిస్తూ, భక్తుల ఇళ్లను అనుగ్రహిస్తుందని మన పూర్వీకుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా సూర్యాస్తమయ సమయమైన ‘ప్రదోషకాలం’ ముగిసేలోగా అంటే సాయంత్రం 5:30 నుండి రాత్రి 7:00 గంటల మధ్య ఇంట్లో దీపరాధన చేసి, లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే... ఆ ఇంట్లో దరిద్రం తొలగిపోయి, ఐశ్వర్యంతో పాటు కుబేరుడి కృప కూడా లభిస్తుందని శాస్త్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి మన పెద్దలు పాటించిన కొన్ని అత్యంత పవిత్రమైన పూజా విధానాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

తామరపువ్వులు ... క్షీరాన్న నైవేద్యం

మహాలక్ష్మి క్షీరసాగర మథనంలో ఉద్భవించినప్పుడు తామరపువ్వుపై ఆశీనురాలై దర్శనమిచ్చింది. అందుకే ఆమెకు పద్మప్రియ అని పేరు. శుక్రవారం నాడు కనీసం రెండు తామరపువ్వులతో అమ్మవారిని అర్చించడం వల్ల వ్యాపారంలో నష్టాలు తొలగిపోతాయి. పూజానంతరం, ఆవుపాలు, కొత్త బియ్యం, బెల్లంతో చేసిన పరమాన్నాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఈ పాయస ప్రసాదం అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది.

శ్రీయంత్ర పూజ ... అవరోధాల నివారణ

మన పూజాగదిలో శ్రీయంత్రాన్ని ఉంచి పూజించడం సర్వశ్రేష్ఠం. శ్రీయంత్రం కేవలం ఒక ఆకృతి కాదు... అది లక్ష్మీదేవి యొక్క స్వరూపం. ఏ పనైనా సరే మధ్యలో ఆగిపోతుంటే, లేదా తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటే, శుక్రవారం నాడు శ్రీయంత్రానికి కుంకుమార్చన చేయాలి. దీనివల్ల ఇంట్లోని నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోయి, ధనాకర్షణ పెరుగుతుంది.

శంఖ స్థాపన ... రక్షణ కవచం

లక్ష్మీదేవితో పాటే సముద్రం నుండి ఉద్భవించినవాడు శంఖుడు. పూజలో ఒక చిన్న శంఖాన్ని ఉంచి, దానికి గంధం, కుంకుమ పెట్టి పూజించడం శాస్త్రసమ్మతం. ప్రదోషకాల పూజ ముగిసిన తర్వాత శంఖు నాదం చేయడం వల్ల లేదా శంఖంలోని పవిత్ర జలాన్ని ఇల్లంతా చల్లడం వల్ల ప్రతికూల శక్తులు, దృష్టి దోషాలు తక్షణమే పటాపంచలవుతాయి.

వైభవలక్ష్మీ వ్రతం ... వివాహ గండాల తొలగింపు

చాలా కాలంగా వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా సంబంధాలు కుదరని వారు, లేదా వైవాహిక జీవితంలో తీవ్రమైన మనస్పర్థలతో బాధపడుతున్నవారు శుక్రవారం నాడు ‘వైభవలక్ష్మీ వ్రతం’ ప్రారంభించాలి. కనీసం 11 లేదా 21 శుక్రవారాల పాటు ఈ వ్రతాన్ని నిష్ఠగా ఆచరించి, ముత్తైదువులకు తాంబూలాలు ఇవ్వడం వల్ల త్వరగా వివాహం జరుగుతుందని, సుమంగళి ప్రాప్తం సిద్ధిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, శుక్రవారం పూట పరనింద చేయకుండా, ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని, ఎవరైతే ఉపవాస దీక్షతో లక్ష్మీనామాన్ని స్మరిస్తారో... వారి ఇల్లే ఒక దివ్యమైన దేవాలయంగా మారుతుంది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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