Easter 2026: ఈస్టర్ ఎగ్స్ వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి? లెంట్ రోజుల ప్రాముఖ్యత ఇదే..!
Easter 2026: మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానమే ఈస్టర్.
Easter 2026: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది జరుపుకునే అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగలలో ఈస్టర్ ఒకటి. మానవాళి పాప పరిహారార్థం సిలువపై తన ప్రాణాలను అర్పించిన యేసుక్రీస్తు, మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన రోజునే మనం ఈస్టర్గా జరుపుకుంటాం.
నలభై రోజుల ఉపవాస దీక్షలు
ఈస్టర్కు ముందు వచ్చే 40 రోజులను లెంట్ రోజులుగా పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో క్రైస్తవులు ఉపవాసాలు ఉంటూ, ప్రార్థనల్లో గడుపుతూ తమను తాము ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధం చేసుకుంటారు. ఈ కాలం బూడిద బుధవారంతో ప్రారంభమై ఈస్టర్ ఆదివారంతో ముగుస్తుంది.
ఈస్టర్ ఎగ్స్
ఈస్టర్ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేవి రంగురంగుల ఈస్టర్ ఎగ్స్. పక్షి గుడ్డు నుంచి కొత్త ప్రాణం ఎలాగైతే బయటకు వస్తుందో, యేసుక్రీస్తు కూడా సమాధిని చీల్చుకుని నూతన జీవంతో తిరిగి వచ్చారని చెప్పడానికి ఈ గుడ్లు ఒక చిహ్నం. అందుకే ఈ రోజున గుడ్లను అందంగా అలంకరించి బహుమతులుగా ఇచ్చుకుంటారు.
చీకటిపై వెలుగు విజయం
గుడ్ ఫ్రైడే నాడు యేసుక్రీస్తు మరణంతో లోకమంతా చీకటి కమ్మినట్లుగా అనిపించినా, మూడవ రోజైన ఆదివారం ఆయన తిరిగి లేవడంతో లోకానికి కొత్త వెలుగు లభించింది. అందుకే ఈస్టర్ను హోప్ లేదా నిరీక్షణకు పండుగగా పిలుస్తారు. ఎంతటి కష్టమైనా శాశ్వతం కాదని, ప్రతి చీకటి తర్వాత వెలుగు ఉంటుందని ఈ పండుగ మనకు చాటిచెబుతుంది.