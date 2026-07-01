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Swapna Sastram: వందశాతం నిజం...ఇలా వచ్చిన కలలు నిజమౌతాయి

నిద్రలో వచ్చిన కలలు నిజమౌతాయా... అంటే స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఇలాంటి కలలు నిజమౌతాయి. ఏ సమయంలో కలలు ఎలాంటి ఫలితాలు ఇస్తాయో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 1 July 2026 10:52 AM IST
Swapna Sastram: వందశాతం నిజం...ఇలా వచ్చిన కలలు నిజమౌతాయి
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Swapna Sastram: కలలు అనేవి మన అంతరంగ ఆలోచనలకు ప్రతిబింబాలు మాత్రమే కాదు... అవి మన భవిష్యత్తుకు దిక్సూచీలు కూడా. మానవ జీవితంలో రాత్రి వేళల్లో వచ్చే కలలన్నింటికీ ప్రాధాన్యత ఉండదు కానీ, ప్రత్యేకంగా తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుండి 5 గంటల మధ్య వచ్చే కలలు ఖచ్చితంగా నిజమవుతాయని మన సనాతన 'స్వప్నశాస్త్రం' బలంగా చెబుతోంది. ఈ బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో విశ్వంలోని సానుకూల శక్తులు చురుగ్గా ఉండటం వల్ల, మన సుప్తచేతనావస్థ భవిష్యత్తులో జరగబోయే శుభాశుభాలను ముందుగానే పసిగట్టి కలలో చూపిస్తుంది. కలలో ఏది పడితే అది కనిపిస్తే సరిపోదు. స్వప్నశాస్త్ర నిపుణుల ప్రకారం, మనకు కనిపించే దృశ్యాలను బట్టి రాబోయే అదృష్టాన్ని అంచనా వేయవచ్చు

ఎలాంటి కలలు వస్తే జీవితం మారిపోతుంది?

వేకువజామున వచ్చే కలలో ముఖ్యంగా మూడు రకాల దృశ్యాలు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా, అపారమైన ధన, ధాన్య ప్రాప్తికి సంకేతాలుగా భావిస్తారు. కలలో మన ఇష్టదైవం ప్రసన్న రూపంలో కనిపించినా, లేదా గురువులు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు వచ్చినా మీ జీవితంలో దైవానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉందని అర్థం. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పెద్ద కోరికలు నెరవేరడానికి ఇది సంకేతం. కలలో స్వచ్ఛమైన నీరు, ప్రవహించే నది కనిపిస్తే మీ జీవిత ప్రయాణం సాఫీగా, సానుకూలంగా సాగుతుందని అర్థం. ఒకవేళ మీరు సముద్రంలో పవిత్ర స్నానం ఆచరిస్తున్నట్లు కల వస్తే, అది ఒక అద్భుతమైన మలుపు. మీకున్న సమస్త కష్టాలు, అప్పులు, రోగాలు తొలగిపోయి... సరికొత్త ఐశ్వర్యవంతమైన నూతన జీవితం ఆరంభం కాబోతుందనడానికి ఇదొక నిదర్శనం.

ఒకవేళ చెడు కలలు వస్తే ఏం చేయాలి?

తెల్లవారుజామున ప్రమాదాలు లేదా భయానక కలలు వస్తే కంగారు పడకూడదు. నిద్రలేవగానే ఇష్టదైవాన్ని స్మరించుకుని, ఆ కలను ఇతరులకు చెప్పడం ద్వారా లేదా శివునికి అభిషేకం చేయడం ద్వారా ఆ స్వప్న దోషాలు నివృత్తి అవుతాయి. ప్రకృతి మనకు కలల రూపంలో ఇచ్చే ఈ సంకేతాలను అర్థం చేసుకుని, భగవత్ చింతనతో ముందుకు సాగితే జీవితంలో శాంతి, శ్రేయస్సు లభించడం ఖాయం! చాలా మంది కలలో చెడు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయని, ఇక జీవితం నిరర్ధకమని చెప్పి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటారు. కానీ, ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుందని గ్రహిస్తే విజయం తప్పని సరిగా లభిస్తుంది. మంచి కలలు వచ్చినా వందశాతం మనం పనిచేస్తేనే అవి నిజమౌతాయి. అంతే తప్పించి మంచి కలలు వచ్చాయని తలుపులు మూసుకొని కూర్చుంటే ఒక్కపని కూడా ముందుకు సాగదు.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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