Dreams: కలలో బంగారం కనిపిస్తే మంచిదేనా.? ఇది దేనికి సంకేతమో తెలుసా
Dreams: కలలు మనిషి జీవితంలో ఆసక్తికరమైన భాగం. నిద్రలో కనిపించే ఈ దృశ్యాలు చాలా సార్లు మనసులోని భావనలు, ఆలోచనలు, భయాలు, ఆశలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
Dreams: కలలు మనిషి జీవితంలో ఆసక్తికరమైన భాగం. నిద్రలో కనిపించే ఈ దృశ్యాలు చాలా సార్లు మనసులోని భావనలు, ఆలోచనలు, భయాలు, ఆశలను ప్రతిబింబిస్తాయి. కొంతమంది కలలను సాధారణంగా తీసుకుంటే, మరికొందరు వాటిలో భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన సంకేతాలు వెతుకుతుంటారు. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి, డబ్బు వంటి వస్తువులు కలలో కనిపిస్తే దానికి ప్రత్యేక అర్థం ఉందని గ్రంథాలు చెబుతాయి.
కలలు ఎందుకు వస్తాయి?
కలలు సాధారణంగా మనసులో రోజు మొత్తం తిరిగే ఆలోచనల ప్రతిఫలంగా వస్తాయి. మనం అనుభవించే సంఘటనలు, భావోద్వేగాలు, కోరికలు నిద్రలో కలల రూపంలో కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం మంచి ఆరోగ్యం కోసం రోజుకు కనీసం 6 నుంచి 8 గంటల నిద్ర అవసరం. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో సమయానికి నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. రాత్రి నిద్ర సరైన విధంగా లేకపోతే లేదా పగటిపూట ఎక్కువగా నిద్రపోతే, మానసిక ఒత్తిడి పెరిగి కలలు కూడా ఎక్కువగా రావచ్చు.
తెల్లవారుజామున వచ్చే కలలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత
పురాణాలు, ధార్మిక గ్రంథాల్లో తెల్లవారుజామున వచ్చే కలలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. సాధారణంగా రాత్రి చివరి భాగంలో, అంటే తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి 5:30 గంటల మధ్యలో వచ్చే కలలు కొంత అర్థవంతంగా ఉంటాయని కొందరు భావిస్తారు.
అలాంటి కలలు ఎక్కువసేపు కాకుండా చిన్న సమయం మాత్రమే ఉండాలి. అలాగే మెలకువ వచ్చిన వెంటనే ఆ కల స్పష్టంగా గుర్తుండాలి అని కూడా చెబుతారు. ఈ సమయంలో కనిపించే కలలు కొన్ని సందర్భాల్లో మంచి సంకేతాలుగా పరిగణిస్తారు.
శుభ సంకేతాలుగా భావించే కలలు
కొన్ని కలలను శుభకరమైనవిగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా తెలుపు రంగుకు సంబంధించిన వస్తువులు కలలో కనిపిస్తే అది మంచి సూచనగా భావిస్తారు. ఉదాహరణకు హంసలు కనిపించడం, పాలు లేదా తెల్లని మంచు పర్వతాలు, ఆవులు, గుర్రాలు, తెల్లని తామర లేదా మల్లెపూలు వంటివి కనిపిస్తే మంచిది.
బంగారం, వెండి కలలో కనిపిస్తే ఏమిటి?
కొన్ని నమ్మకాల ప్రకారం బంగారం, వెండి, డబ్బు కలలో కనిపించడం అంత మంచిదిగా భావించరు. బంగారం లేదా డబ్బు లెక్కించడం, ఎక్కువగా డబ్బు చూడడం, ఆహారం తినడం వంటి కలలను కొందరు అశుభ సంకేతాలుగా చెబుతారు. కొన్ని విశ్వాసాల ప్రకారం ఇవి ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా అనుకోని ఇబ్బందులకు సూచనలుగా భావిస్తారు. అయితే ఇవి తప్పనిసరిగా నిజమవుతాయని శాస్త్రీయంగా నిరూపణ లేదు.
ప్రశాంత నిద్ర కోసం పాటించాల్సిన అలవాట్లు
అనవసరమైన కలలు రావడం తగ్గాలంటే నిద్ర అలవాట్లను సరిచేయడం చాలా ముఖ్యం. రాత్రి సమయానికి నిద్రపోవడం, పగటిపూట ఎక్కువగా నిద్రపోకపోవడం మంచిది. నిద్రకు ముందు మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడం, ఒత్తిడి తగ్గించడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత మెరుగవుతుంది. అలా చేస్తే కలలు తక్కువగా వచ్చి, నిద్ర కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.