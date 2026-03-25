Published on: 25 March 2026 3:42 PM IST
Dream: మనిషి జీవితంలో కలలు చాలా సహజమైన విషయం. చిన్ననాటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరికీ రాత్రివేళలు ఏదో ఒక కల వస్తూనే ఉంటుంది. అయితే మనం ఆలోచించకుండా, మన నియంత్రణ లేకుండా వచ్చే ఈ కలలకు ప్రత్యేక అర్థాలు ఉంటాయని కొందరు పండితులు చెబుతుంటారు.

కలల అర్థం ఏమిటి? స్వప్న శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది

భారతీయ సంప్రదాయాల్లో స్వప్నాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రాచీన గ్రంథాల్లో కూడా కలల ద్వారా వ్యక్తి మనసులోని భావాలు, భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే పరిస్థితులు గురించి సంకేతాలు లభిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

రాత్రి నిద్రలో మన భావాలు, ఆలోచనలు కలల రూపంలో బయటపడతాయని శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెబుతుంటారు. అందుకే కొన్ని కలలు మన జీవితంలో జరిగే మార్పులను సూచిస్తాయని విశ్వాసం ఉంది.

కలలో కొత్త నోట్లూ లేదా నాణేలు కనిపిస్తే

స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం కలలో కొత్త కరెన్సీ నోట్లు కనిపించడం శుభసూచనగా భావిస్తారు. ఇది ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన మంచి మార్పులను సూచిస్తుందని అంటారు. ఇప్పటి వరకు ఎదుర్కొంటున్న డబ్బు సమస్యలు త్వరలో తగ్గిపోవచ్చని, కొత్త అవకాశాలు దక్కే అవకాశముందని భావిస్తారు. అలాగే కలలో నాణేలు కనిపించినా అదృష్ట సూచనగా చెబుతారు. ముఖ్యంగా బంగారు నాణేలు కనిపిస్తే ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉందని విశ్వసిస్తారు.

లక్ష్మీదేవి కలలో కనిపిస్తే

హిందూ సంప్రదాయంలో లక్ష్మీదేవిని సంపదకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే కలలో లక్ష్మీదేవి దర్శనం కలగడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం ఇలాంటి కల వస్తే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనగా చెబుతారు. కొంతకాలంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, ఒత్తిడులు తగ్గే అవకాశం ఉందని కూడా విశ్వాసం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషం పెరగడం, మనసుకు ప్రశాంతత కలగడం వంటి మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని కొందరు భావిస్తారు.

కలలో అన్నీ కోల్పోయినట్లు కనిపిస్తే

కలలో మన వద్ద ఉన్న సంపద, వస్తువులు అన్నీ పోయినట్లు కనిపిస్తే చాలా మంది దాన్ని చెడు సూచనగా భావిస్తారు. కానీ స్వప్న శాస్త్రంలో దీనికి విరుద్ధంగా అర్థం చెబుతారు. అన్నీ కోల్పోయినట్లు కల రావడం నిజ జీవితంలో కొత్త ఆరంభానికి సంకేతమని కొందరు పండితులు వివరిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చని కూడా చెప్పబడింది.

కలలు భవిష్యత్తును చెప్పగలవా?

కలలకు సంబంధించిన అనేక అభిప్రాయాలు ఉన్నా వాటిని పూర్తిగా నిజమని చెప్పడానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. కొంతమంది పండితులు వాటిని సూచనలుగా భావిస్తే, శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం మనసులోని భావాల ప్రతిబింబంగా వివరిస్తారు. అందుకే కలలను నమ్మినా, నమ్మకపోయినా వాటిని జీవితంపై ప్రభావం చూపే నిర్ణయాలుగా తీసుకోవడం కంటే అవి మనసు చెప్పే సంకేతాలుగా మాత్రమే చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

గమనిక: ఈ వివ‌రాలు సంప్రదాయ విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇచ్చినవి మాత్రమే. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పలేము.

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

