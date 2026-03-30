Daily Horoscope : మఖా నక్షత్రంలోకి కేతువు సంచారం.. ఈ రాశుల తలుపు తట్టనున్న అదృష్ట దేవత
Today Rashi Phalalu: మార్చి 30, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీ ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం , ఆర్థిక స్థితి గతులు ఈరోజు ఎలా ఉండబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం.
మేషం:
ఈరోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
వృషభం:
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. సహనం వహించడం మంచిది. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి.
మిథునం:
నూతన వస్తువుల కొనుగోలు చేస్తారు. స్నేహితుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
కర్కాటకం:
మానసికంగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. బంధువుల రాక సంతోషాన్నిస్తుంది. భూ సంబంధిత లావాదేవీలు కలిసి వస్తాయి.
సింహం:
పట్టుదలతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.
కన్య:
ఆర్థికంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
తుల:
గృహంలో శుభకార్యాల పట్ల చర్చలు జరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు కనిపిస్తాయి. పిల్లల అభివృద్ధి పట్ల సంతోషిస్తారు.
వృశ్చికం:
శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల వివాదాలు తప్పుతాయి.
ధనుస్సు:
ఊహించని ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
మకరం:
పని భారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కుంభం:
కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. నూతన ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుడతారు.
మీనం:
శుభ ఫలితాలు మెండుగా ఉన్నాయి. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో ఉన్న అపోహలు తొలగిపోతాయి.
గమనిక: ఇవి సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహ గతులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.