Daily Horoscope : మఖా నక్షత్రంలోకి కేతువు సంచారం.. ఈ రాశుల తలుపు తట్టనున్న అదృష్ట దేవత

Daily Horoscope : మార్చి 30, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Naresh.k
Published on: 30 March 2026 10:51 AM IST
Daily Horoscope
Daily Horoscope : మఖా నక్షత్రంలోకి కేతువు సంచారం.. ఈ రాశుల తలుపు తట్టనున్న అదృష్ట దేవత

Today Rashi Phalalu: మార్చి 30, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీ ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం , ఆర్థిక స్థితి గతులు ఈరోజు ఎలా ఉండబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం.

మేషం:

ఈరోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.

వృషభం:

వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. సహనం వహించడం మంచిది. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి.

మిథునం:

నూతన వస్తువుల కొనుగోలు చేస్తారు. స్నేహితుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి.

కర్కాటకం:

మానసికంగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. బంధువుల రాక సంతోషాన్నిస్తుంది. భూ సంబంధిత లావాదేవీలు కలిసి వస్తాయి.

సింహం:

పట్టుదలతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.

కన్య:

ఆర్థికంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.

తుల:

గృహంలో శుభకార్యాల పట్ల చర్చలు జరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు కనిపిస్తాయి. పిల్లల అభివృద్ధి పట్ల సంతోషిస్తారు.

వృశ్చికం:

శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల వివాదాలు తప్పుతాయి.

ధనుస్సు:

ఊహించని ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.

మకరం:

పని భారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

కుంభం:

కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. నూతన ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుడతారు.

మీనం:

శుభ ఫలితాలు మెండుగా ఉన్నాయి. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో ఉన్న అపోహలు తొలగిపోతాయి.

గమనిక: ఇవి సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహ గతులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

Naresh.k

Naresh.k

