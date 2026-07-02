Bonalu 2026 Significance: ఆషాఢంలో బోనాల ప్రాధాన్యత...తెలుసుకోకుండా సమర్పిస్తే నిరుపయోగమే
Ashada Masam Bonalu 2026: ఆషాఢం అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది బోనాలు. ఆషాఢంలో బోనాలు ఎందుకు ఎలా సమర్పించాలి... దీపం ప్రాధాన్యత ఏంటో తెలుసుకుందాం.
2026 Bonalu Significance: ఆషాఢ మాసం రాగానే పల్లెలు, పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఇల్లూ ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లుతుంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ సంస్కృతికి అద్దం పట్టే ఘనమైన పండుగ 'బోనాలు'. బోనం అంటే కేవలం అమ్మవారికి పెట్టే నైవేద్యం మాత్రమే కాదు, అందులో ఉపయోగించే ప్రతి పదార్థం వెనుక ఒక గొప్ప అంతరార్థం దాగి ఉంది. ఆ ప్రాధాన్యతను తెలుసుకోకుండా, ఏదో మొక్కుబడిగా సమర్పిస్తే ఆశించిన ఫలితం ఉండదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కలిగే రోగాల నుండి రక్షించమని, కుటుంబ సంతోషాల కోసం సమర్పించే ఈ బోనం విశిష్టతను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బోనంలో దాగి ఉన్న పంచ సూత్రాలు
అమ్మవారికి సమర్పించే బోనంలో భక్తులు తమ జీవన విధానాన్ని, ప్రకృతిని ముడిపెట్టి ఐదు రకాల అంతరార్థాలను పొందుపరిచారు. బాగా ఉడికించిన అన్నం మన ఇంట్లో ధాన్య సమృద్ధికి, జీవితంలో తృప్తికి చిహ్నం. అన్నంలో బెల్లం కలిపి వండే బోనం కుటుంబంలో ప్రేమానురాగాలు, బంధాల మధ్య తీపిదనాన్ని, మానసిక శాంతిని సూచిస్తుంది. ఆషాఢంలో వచ్చే ఉష్ణోగ్రతల మార్పుల వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుంది. అందుకే అమ్మవారికి పెరుగన్నం సమర్పించి, ఆ చలువదనం అందరికీ కలగాలని ప్రార్థిస్తారు. ఇది శాంతికి సూచిక. పచ్చని ఆకుకూరలతో చేసే బోనం జీవన శక్తికి, ప్రకృతి పట్ల మనకున్న కృతజ్ఞతకు ప్రతీక. బోనం కుండపై వేప ఆకులు ఉంచడం, పసుపు-కుంకుమలతో అలంకరించడం అనేది కేవలం సాంప్రదాయం కాదు, అది క్రిమిసంహారకంగా పనిచేస్తూ పవిత్రతను, రక్షణను చేకూరుస్తుంది.
బోనంపై దీపం... జ్ఞాన జ్యోతి
బోనం కుండపై ఉంచే జ్యోతి భక్తుడిలోని అజ్ఞానమనే చీకట్లను తొలగించి, జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించమని అమ్మవారిని వేడుకోవడానికి సంకేతం. ఇది త్యాగానికి, నిష్కల్మషమైన భక్తికి నిదర్శనం. ఒకవేళ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల లేదా ఇతర కారణాల వల్ల బోనం సమర్పించే వీలు లేనివారు నిరాశ చెందాల్సిన పనిలేదు. భక్తితో అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లి, ఒక మట్టి ప్రమిదలో దీపం వెలిగించి, ఒక్క కొబ్బరికాయ కొట్టినా ఆ జగన్మాత సంతోషించి ఇల్లాలి గాజులను, కుటుంబాన్ని చల్లగా కాపాడుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. భక్తితో పాటు వివేకం తోడైనప్పుడే ఏ పూజకైనా పరిపూర్ణత లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆషాఢంలో బోనం వెనుక ఉన్న ఈ పరమార్థాన్ని గ్రహించి, ఆషాఢ శుద్ధ మాసంలో అమ్మవారిని కొలిచి సకల శుభాలను, ఆయురారోగ్యాలను పొందుదాం.