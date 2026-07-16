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Ashada Month: ఆషాఢంలో ఈ మూడు ప్రత్యేకం... పూర్వం నుంచి వస్తున్న ఆచారం ఇదే

ఆషాఢమాసంలో పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర, గుప్త నవరాత్రులు, బోనాల జాతర జరుగుతుంది. ఈ మూడు విశేషాలను, ఆరాధన రహస్యాలను తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 16 July 2026 10:27 AM IST
Ashada Month: ఆషాఢంలో ఈ మూడు ప్రత్యేకం... పూర్వం నుంచి వస్తున్న ఆచారం ఇదే
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Ashada Month: హిందూ కాలగణనలో ఆషాఢమాసానికి ఒక విలక్షణమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉంది. సాధారణంగా ఆషాఢం అనగానే కొత్తగా పెళ్లైన భార్యాభర్తలను దూరంగా ఉంచే నెల అనే విషయం మాత్రమే చాలామందికి తెలుసు. కానీ, ఈ మాసంలోనే ముక్కోటి దేవతలను సైతం భువికి రప్పించే మూడు అత్యంత శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మిక అద్భుతాలు జరుగుతాయనే దైవిక రహస్యం మీకు తెలుసా? సనాతన ధర్మంలో అనాది కాలం నుండి వస్తున్న ఆచారం ప్రకారం.. ఒడిశాలోని పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర, దేవీ ఉపాసకులకు అత్యంత పవిత్రమైన వారాహి గుప్త నవరాత్రులు, ప్రకృతి మాతను పూజించే తెలంగాణ చారిత్రక బోనాల జాతర ఈ ఆషాఢంలోనే సంభవిస్తాయి. ఈ మూడు విశేషాలను భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకుని, ఆచరించిన వారికి సమస్త కష్టాలు తొలగిపోయి కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని వేద పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

జగన్నాథుడి నగర విహారం ... పూరీ రథయాత్ర

ఆషాఢమాస శుక్లపక్ష విదియ తిథి నాడు సప్త మోక్షపురుల్లో ఒకటైన ఒడిశా పూరీ క్షేత్రంలో జగన్నాథ రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీకృష్ణుడు, బలరాముడు, సుభద్ర దేవిల మూలమూర్తులు తమ గర్భాలయాన్ని వీడి, భారీ రథాలెక్కి 9 రోజుల పాటు నగర పర్యటన చేస్తారు. రథయాత్ర ప్రారంభమయ్యే మొదటి రోజును 'ప్రారంభ యాత్ర' అని, తిరిగి గుడికి చేరుకునే చివరి రోజును 'బహుదా యాత్ర' అని పిలుస్తారు. ఈ రోజుల్లో దేశంలో ఎక్కడా వర్షాలు కురవకపోయినా, పూరీ నగరంలో మాత్రం కచ్చితంగా వాన జల్లులు కురవడం ఒక దైవిక వింత. ఈ యాత్రలో రథాన్ని లాగిన వారికి పునర్జన్మ ఉండదని భక్తుల నమ్మకం.

రహస్య శక్తి ఆరాధన ... వారాహి గుప్త నవరాత్రులు

ఆషాఢమాసం ప్రారంభం కాగానే లలితా పరాభట్టారిక సర్వసైన్యాధ్యక్షురాలైన వారాహి దేవి 'గుప్త నవరాత్రులు' ప్రారంభమవుతాయి. సాధారణ శరన్నవరాత్రుల లాగా కాకుండా, ఈ 9 రోజులు అమ్మవారిని అత్యంత రహస్యంగా, నిష్ఠతో ఉపాసిస్తారు. రోజుకో విశేష అలంకారంలో వారాహి మాతను కొలిచి, ప్రత్యేక మంత్రాలను జపించడం వల్ల జాతకంలోని నవగ్రహ దోషాలు, శత్రుపీడలు, దీర్ఘకాలిక కోర్టు సమస్యలు తక్షణమే తొలగిపోతాయి.

ప్రకృతి మాతకు నీరాజనం .... తెలంగాణ బోనాలు

ఆషాఢంలో జరిగే మూడవ అద్భుతం తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీక అయిన 'బోనాల జాతర'. సూర్యుడు ఉత్తరాయణం నుండి దక్షిణాయనంలోకి ప్రవేశించే ఈ కాలంలో వాతావరణం చల్లబడి, కలరా, మలేరియా వంటి అంటువ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విపత్తుల నుండి గ్రామాలను రక్షించాలని కోరుకుంటూ, ప్రజలు గ్రామదేవతలను పూజిస్తారు. మహిమాన్వితమైన ఈ ఆషాఢ మాసంలో భగవత్ చింతనతో గడిపితే సకల ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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