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Watch Ads : వాచ్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్‌లో టైమ్ ఎప్పుడూ 10:10 ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా?

Watch Ads : మనం టీవీల్లో, పేపర్లలో లేదా వెబ్‌సైట్లలో వాచీల యాడ్స్ చూసినప్పుడు ఒక విషయాన్ని గమనించవచ్చు. దాదాపు అన్ని బ్రాండ్ల అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్‌లోనూ

G Krishna
Published on: 11 July 2026 1:57 PM IST
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Watch Ads : మనం టీవీల్లో, పేపర్లలో లేదా వెబ్‌సైట్లలో వాచీల యాడ్స్ చూసినప్పుడు ఒక విషయాన్ని గమనించవచ్చు. దాదాపు అన్ని బ్రాండ్ల అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్‌లోనూ వాచ్‌లో టైమ్ కరెక్ట్‌గా 10 గంటల 10 నిమిషాలు (10:10) దగ్గరే ఆగిపోయినట్లు ఉంటుంది. ఇది ఏదో పొరపాటున జరిగింది కాదు, దీని వెనుక ప్రొడక్ట్ మార్కెటింగ్‌కు సంబంధించిన ఒక సింపుల్ అండ్ స్మార్ట్ ట్రిక్ ఉంది. కంపెనీలు కావాలనే ఈ టైమ్‌ను ఎంచుకోవడానికి గల ముఖ్యమైన కారణాలు ఇవే.

చూడటానికి అందంగా, బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తుంది

వాచీలను 10:10 దగ్గర ఉంచడానికి మెయిన్ రీజన్ విజువల్ బ్యాలెన్స్. ఈ టైమ్‌లో ఉన్నప్పుడు వాచ్ ముళ్లు ఇంగ్లీష్ అక్షరం 'V' షేప్‌లో సమానంగా విడిపోయి, చూడటానికి చాలా నీట్‌గా కనిపిస్తాయి. ముళ్లు ఒకదానిపై ఒకటి రాకుండా, డయల్‌ను పర్ఫెక్ట్‌గా చూపిస్తాయి. దీనివల్ల వాచ్ డిజైన్ క్లియర్‌గా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా వాచ్ కంపెనీల లోగోలు డయల్ పైభాగంలో ఉంటాయి. ఈ పొజిషన్ వల్ల ఆ లోగోలు లేదా డిజైన్ డీటెయిల్స్ ఏవీ ముళ్ల కింద దాక్కుపోకుండా కస్టమర్లకు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

వాచ్ ఫేస్‌పై ఒక చిన్న ‘నవ్వు’

ఈ 10:10 పొజిషన్ వెనుక ఒక సైకలాజికల్ రీజన్ కూడా ఉంది. వాచ్ ముళ్లు పైకి చూపిస్తూ ఉండే ఈ ఆకారం చూడటానికి ఒక 'స్మైలీ' లాగా అనిపిస్తుంది. ఇది చూసేవారికి తెలియకుండానే ఒక పాజిటివ్, మంచి ఫీలింగ్‌ను ఇస్తుంది. యాడ్స్‌లో ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడూ కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ టైమ్‌ను ఒక స్టాండర్డ్‌గా మార్చేశారు.

వేరే టైమ్ ఎందుకు పెట్టరు.?

గతంలో కొన్ని యాడ్స్‌లో 8:20 సమయాన్ని కూడా వాడేవారు. అది కూడా రెండు వైపులా సమానంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆ ముళ్లు కిందికి చూపిస్తూ కాస్త ‘స్యాడ్ ఫేస్’ లాగా అనిపించడంతో ఆ టైమింగ్‌ను పక్కన పెట్టేశారు. అలాగే 10:10 టైమ్ వల్ల వాచ్‌లలో ఉండే డేట్ బాక్సులు, మిగతా చిన్న చిన్న డయల్స్ ఏవీ కవర్ కావు.

ఒక అలవాటుగా మారిన సంప్రదాయం

రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఈ 10:10 టైమింగ్ అనేది వాచ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇలా టైమ్ పెట్టడం వల్ల వాచ్ లుక్ చాలా ప్రొఫెషనల్‌గా, అట్రాక్టివ్‌గా కనిపిస్తుందని గుర్తించిన బ్రాండ్స్ ఒకరిని చూసి ఒకరు దీనిని ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మ్యాగజైన్స్, బిల్ బోర్డ్స్, ఆన్‌లైన్ ప్రొడక్ట్ పేజీలు.. ఇలా ఎక్కడ చూసినా వాచ్ మార్కెటింగ్‌లో ఇదొక స్టైల్ అయిపోయింది.

ఒక చిన్న ముళ్ల పొజిషన్ మార్చడం ద్వారా ప్రొడక్ట్‌ను ఎంత అందంగా చూపించవచ్చో చెప్పడానికి ఈ 10:10 ట్రిక్ ఒక మంచి ఉదాహరణ. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు ఏదైనా వాచ్ యాడ్ చూసినప్పుడు, అందులోని టైమ్ వెనుక ఉన్న ఈ స్మార్ట్ ఐడియా మీకు తప్పకుండా గుర్తుకొస్తుంది.

Watch AdsWatch MarketingTimepiece10:10Tech Facts
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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