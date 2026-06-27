Viral Video: ఇంకెక్కడా ప్లేస్ దొరకలేదా.? ఈత కొడుతుండగా యువకుడి లోదుస్తుల్లోకి.!
Viral Video: వేసవిలో చల్లదనం కోసం స్విమ్మింగ్ పూల్కు వెళ్లిన ఓ యువకుడికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఈత కొడుతుండగా అతడి లోదుస్తుల్లోకి ఏకంగా ఓ పాము దూరడంతో భయంతో వణికిపోయాడు.
Viral Video: ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన ఓ షాకింగ్ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలామంది కూల్గా ఉండే ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొందరు స్నేహితులు కలిసి స్థానికంగా ఉన్న ఓ స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లారు. అందరూ సరదాగా నీటిలో ఎంజాయ్ చేస్తుండగా, ఓ యువకుడికి అకస్మాత్తుగా ఊహించని భయానక అనుభవం ఎదురైంది. పూల్ నీటిలో ఎక్కడినుంచో వచ్చిన ఓ పాము నేరుగా వచ్చి అతడి లోదుస్తుల్లోకి దూరిపోయింది.
లోపల ఏదో కదులుతున్నట్లు గమనించిన ఆ యువకుడు, అది పాము అని తెలుసుకుని ప్రాణభయంతో వణికిపోయాడు. ఏం చేయాలో తెలియక కేకలు వేసి అతడి స్నేహితులను అక్కడికి రమ్మన్నాడు. కంగారు పడితే పాము కాటు వేస్తుందని భావించిన వారు అత్యంత సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించారు. ఏమాత్రం భయపడకుండా పాము ఉన్న చోట లోదుస్తులను బయటనుంచి గట్టిగా పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత అతడికి ఒక టవల్ ఇచ్చి, కవర్ చేసుకున్న తర్వాత లోదుస్తులను అత్యంత జాగ్రత్తగా విప్పేసి బయటకు విసిరేశారు. అదృష్టవశాత్తూ ఆ పాము నీటిలో తిరిగే సాధారణ పాము కావడంతో అతడిని కాటు వేయలేదు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
స్నేహితులు చేసిన ఈ సాహసానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఆపద సమయంలో స్నేహితులు స్పందించిన తీరు వల్లే ఆ యువకుడు పెను ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. స్విమ్మింగ్ పూల్స్ నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోతే ఇలాంటి జలచరాలు వచ్చే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుందని, నీటిలోకి దిగే ముందు పరిసరాలను అప్రమత్తంగా గమనించాలని ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది.