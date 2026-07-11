Viral Video: కదులుతున్న రైలు నుంచి జారిపడ్డ ప్రయాణికుడు.. ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం చేసినా.!
Viral Video: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఝాన్సీ రైల్వే స్టేషన్లో కదులుతున్న రైలు నుంచి కిందకు దిగుతూ ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారిపడిన ఓ ప్రయాణికుడిని ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ తన ప్రాణాలకు తెగించి అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి సురక్షితంగా రక్షించాడు.
Viral Video: రైలు ప్రయాణం ఎంతో సురక్షితమైనది, సౌకర్యవంతమైనది. కానీ, మన చిన్న నిర్లక్ష్యం ఒక్కోసారి ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చిపెడుతుంది. ముఖ్యంగా కదులుతున్న రైలు ఎక్కడం లేదా దిగడం ఎంత ప్రమాదకరమో రైల్వే అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తూనే ఉంటారు. అయినా సరే కొందరు ప్రయాణికులు అనవసరమైన తొందరపాటుతో ఇలాంటి సాహసాలు చేసి తమ ప్రాణాలను తీవ్ర ప్రమాదంలో పడేసుకుంటున్నారు. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఝాన్సీ రైల్వే స్టేషన్లో సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. కదులుతున్న రైలు నుంచి కిందకు దిగే ప్రయత్నంలో ఒక ప్రయాణికుడు కాలు జారి రైలుకు, ప్లాట్ఫారమ్కు మధ్య ఉన్న ఖాళీలో పడిపోతుండగా, అక్కడే విధుల్లో ఉన్న ఒక ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ తన ప్రాణాలకు తెగించి అతడిని సురక్షితంగా కాపాడాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.
ఝాన్సీ రైల్వే స్టేషన్లో ఒక ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ప్లాట్ఫారమ్ నుంచి నెమ్మదిగా కదలడం ప్రారంభించింది. ఆ సమయంలో రైలు లోపల ఉన్న ఒక ప్రయాణికుడు తన గమ్యస్థానం వచ్చిందన్న కంగారులో, కదులుతున్న రైలు నుంచి తన లగేజీతో సహా కిందకు దిగేందుకు సాహసించాడు. వేగం తక్కువే ఉన్నప్పటికీ, బ్యాలెన్స్ తప్పడంతో అతను ఒక్కసారిగా ప్లాట్ఫారమ్ మీద బోర్లా పడిపోయాడు. అదే సమయంలో రైలు వేగం అనూహ్యంగా పుంజుకోవడంతో అతను రైలు చక్రాల కిందకు జారిపోయే ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ క్షణంలో ప్లాట్ఫారమ్ మీద విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ స్పందించిన తీరు అక్కడున్న అందరినీ అబ్బురపరిచింది. తన ప్రాణాలను సైతం ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా కొన్ని సెకన్ల వ్యవధిలో పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ఆ ప్రయాణికుడిని గట్టిగా పట్టుకుని వెనక్కి లాగాడు.
కానిస్టేబుల్ చూపించిన అద్భుతమైన సమయస్ఫూర్తి, వేగం వల్ల ఆ ప్రయాణికుడు తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇతర ప్రయాణికులు కూడా వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని తమ వంతు సహాయం చేశారు. ప్రయాణికుడు భయంతో తీవ్రంగా వణికిపోతుండగా, ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది అతనికి ధైర్యం చెప్పి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఈ మొత్తం ఘటన స్టేషన్లో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డ్ అయింది. ఈ వీడియో నెట్టింట చేరగానే విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో, ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ చేసిన సాహసాన్ని నెటిజన్లు పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. రియల్ హీరో అంటూ, దేవుడిలా వచ్చి ప్రాణాలు కాపాడాడు అంటూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.