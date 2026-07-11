Viral Video: ఎవర్రా మీరంతా.! ఏకంగా రైలును కూడా లిక్కర్ షాప్ చేసేశారు.. సీన్ కట్ చేస్తే..
Viral Video: రైలు ప్రయాణంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ, ఏకంగా ఏసీ కోచ్లో మద్యం మిక్స్ చేస్తూ కనిపించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Viral Video: రైలు ప్రయాణంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ, ఏకంగా ఏసీ కోచ్లో మద్యం మిక్స్ చేస్తూ కనిపించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనపై భారతీయ రైల్వే శాఖ స్పందించింది.
రైళ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రయాణికులు అందరూ కచ్చితంగా కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలు పాటించాల్సిందే. ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మద్యం సేవించడం చట్టరీత్యా నేరం. అయితే, ఇటీవల ఒక ఏసీ కోచ్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏమాత్రం భయం లేకుండా, ఇతర ప్రయాణికులు చూస్తుండగానే మద్యం కలుపుతున్న దృశ్యాలు కెమెరాకు చిక్కాయి. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో అందరూ రైల్వే శాఖను కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ వీడియోలో, కదులుతున్న రైలులోని ఏసీ కోచ్లో ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ సీట్ల దగ్గరే కూర్చుని, గ్లాసులో మద్యం కలుపుతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
చుట్టూ ఉన్న తోటి ప్రయాణికులు అసౌకర్యానికి గురవుతున్నా, వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా తమ పనిలో తాము నిమగ్నమైపోయారు. ఏసీ కోచ్ను ఏకంగా 'బార్'లా మార్చేశారని నెటిజన్లు విమర్శిస్తున్నారు. ఈ వైరల్ వీడియోపై భారతీయ రైల్వే శాఖ వెంటనే స్పందించింది. రైల్వే అధికారులు సంబంధిత రైలు నంబర్, పిఎన్ఆర్ వివరాలను సేకరించి, దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. అంతేకాకుండా సీసీటీవీ ఫుటేజీలను, ఫిర్యాదులను పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితులను గుర్తించి, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.
రైలు ప్రయాణంలో ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన పనులు అస్సలు సహించేది లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. రైలు ప్రయాణం అనేది అందరికీ సురక్షితమైనదిగా, ఆహ్లాదకరమైనదిగా ఉండాలని, ఇలాంటి వ్యక్తుల వల్ల ఇతరులకు ఇబ్బందులు కలగడం చాలా దురదృష్టకరమని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైల్వే భద్రతా సిబ్బంది మరియు టీటీఈలు ఇలాంటి విషయాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండి, అసాంఘిక పనులను అడ్డుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.