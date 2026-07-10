Viral Video: నడిరోడ్డు మీద ఎద్దు పొట్టపై వ్యక్తి కుంభకర్ణ నిద్ర.. నెట్టింట షేక్ చేస్తున్న వీడియో
Viral Video: మన దేశంలో రోడ్లపై వింతలు జరగడం సహజమే. కానీ, నడిరోడ్డుపై ఒక భారీ ఎద్దును దిండుగా చేసుకుని, దాని పొట్టపై ఓ వ్యక్తి ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట సంచలనంగా మారింది.
Viral Video: మన దేశంలో రోడ్ల మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఎలాంటి వింత దృశ్యాలు ఎదురవుతాయో ఎవరూ ఊహించలేరు. అప్పుడప్పుడు మనం చూసే కొన్ని సంఘటనలు మనల్ని ఆశ్చర్యపరచడమే కాకుండా, కడుపుబ్బా నవ్వులు పూయిస్తాయి. అందుకే సోషల్ మీడియాలో విదేశీయులు సైతం తరచుగా 'ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఫర్ బిగినర్స్' అనే డైలాగ్ విరివిగా వాడుతుంటారు.
ఈ వాక్యాన్ని వంద శాతం నిజం చేస్తూ, తాజాగా నెట్టింట ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఒక వ్యక్తి ఏకంగా రద్దీగా ఉండే రోడ్డు మధ్యలో ఒక ఎద్దు పొట్ట మీద పడుకుని ఎంతో ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాడు. ఈ విచిత్రమైన దృశ్యాన్ని చూసి నెటిజన్లు ఒక్కసారిగా అవాక్కవుతున్నారు. ఇలాంటి సాహసాలు కేవలం మన దేశంలోనే సాధ్యం అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
సాధారణంగా నడిరోడ్డు మీద ఒక భారీ ఎద్దు కనిపిస్తే చాలు, ఎక్కడ మీదకు వస్తుందో అని వాహనదారులు ఎంతో భయపడి చాలా దూరంగా వెళ్తుంటారు. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం ఆ ఎద్దు రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న డివైడర్ పక్కన చాలా ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉంది. దానికి తోడు ఒక వ్యక్తి ఆ ఎద్దును పెద్ద పరుపులా లేదా మెత్తటి దిండులా భావించి, దాని పొట్టపై తలపెట్టి హాయిగా కుంభకర్ణుడిలా నిద్రపోతున్నాడు. చుట్టూ వందలాది వాహనాలు అత్యంత వేగంగా వెళ్తున్నా,
హారన్ల భారీ శబ్దాలు వస్తున్నా అతనికి కనీస భయం కానీ, చిన్న ఆందోళన కానీ అస్సలు లేదు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆ మూగజీవి కూడా అతన్ని ఏమీ అనకుండా ఎంతో ఆప్యాయంగా తన మీద పడుకోనిచ్చింది. ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని ఆ దారిన వెళ్తున్న ఒక వాహనదారుడు తన మొబైల్ కెమెరాలో బంధించి ఇంటర్నెట్లో షేర్ చేయడంతో, అది కాస్తా క్షణాల్లోనే ట్రెండింగ్గా మారిపోయింది. ఇలాంటి ఘటన చూస్తే ఎవరికైనా మతిపోవడం ఖాయం.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో ఫన్నీగా కామెంట్లు కురిపిస్తున్నారు. ఒక జంతువుకు, మనిషికి మధ్య ఉన్న నమ్మకం చాలా గొప్పది అని కొందరు అంటుంటే, మరీ రోడ్డు మధ్యలో ఇలా నిద్రపోవడం చాలా ప్రమాదకరం అని మరికొందరు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఆ ఎద్దు చూపిస్తున్న సహనం, ఆ వ్యక్తికి ఉన్న ధైర్యం నిజంగా మెచ్చుకోదగినవి.
విదేశీయులు ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తూ, భారతదేశంలో మాత్రమే ఇలాంటి అద్భుతాలు జరగడం సాధ్యం అంటూ సరదాగా కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఎటువంటి కఠినమైన పరిస్థితుల్లో అయినా సరే చాలా సులభంగా అడ్జస్ట్ అయ్యే మన భారతీయుల మనస్తత్వానికి ఈ ఘటన ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.