Viral Video: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో.. 10 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాను గాల్లోకి లేపిన వ్యక్తి.. నెటిజన్లు షాక్!

Viral Video: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న 10 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా వీడియో. ఒక వ్యక్తి భారీ పామును గాల్లోకి లేపిన దృశ్యం చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కింగ్ కోబ్రా సాహసం మరియు నిపుణుల హెచ్చరికల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Arun Chilukuri
Published on: 4 April 2026 3:18 PM IST
Viral Video
Viral Video: ప్రకృతిలో అత్యంత భయంకరమైన జీవుల్లో కింగ్ కోబ్రా (King Cobra) ఒకటి. దాని ఒక్క కాటు ఏనుగు ప్రాణాలనే తీయగలదు. అలాంటిది 10 అడుగుల పొడవున్న భారీ కింగ్ కోబ్రాను ఓ వ్యక్తి అత్యంత సాహసోపేతంగా పట్టుకోవడమే కాకుండా, దానిని నిటారుగా గాల్లోకి లేపిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది.

వీడియోలో ఏముంది?

సాధారణంగా పాములను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అవి బుసలు కొడుతూ దాడి చేస్తాయి. కానీ, ఈ వీడియోలో సీన్ అందుకు భిన్నంగా ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఆ భారీ పాము తోకను, నడుము భాగాన్ని పట్టుకుని చాలా నెమ్మదిగా గాల్లోకి లేపడం కనిపిస్తుంది. ఆ పాము ఏకంగా 5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నిటారుగా నిలబడటం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఆ వ్యక్తి ఆ భారీ సర్పాని తన చేతులతో ఎంతో సులభంగా కంట్రోల్ చేయడం విశేషం.

నెటిజన్ల రియాక్షన్:

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. "అది నిజంగా పామేనా లేక ఏదైనా మాయా?" అని కొందరు అంటుంటే, ఆ వ్యక్తి ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాల్సిందే కానీ ఇది ప్రాణాలతో చెలగాటమని మరికొందరు హెచ్చరిస్తున్నారు. సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రా తన శరీరంలో మూడో వంతు భాగాన్ని గాల్లోకి లేపగలదు, కానీ ఈ వీడియోలో అది అంత ఎత్తుకు లేవడం మిస్టరీగా మారింది.

నిపుణుల హెచ్చరిక:

కింగ్ కోబ్రాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి. నిపుణుల పర్యవేక్షణ లేకుండా ఇలాంటి సాహసాలు చేయడం ప్రాణాలకే ముప్పని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ వీడియో ఎక్కడ తీశారో స్పష్టంగా తెలియనప్పటికీ, ప్రస్తుతం అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌లో ఇది ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.


Viral VideoSnake CatcherKing CobraTrending Video
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

