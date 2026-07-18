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Viral Video : నడిరోడ్డుపై యువకుడిని చితకబాదిన యువతులు.. వీడియో వైరల్.!

Viral Video : మధ్యప్రదేశ్‌లోని రాయ్‌సేన్ జిల్లాలో గల రద్దీగా ఉండే మంగళ్ బజార్‌లో ఒక విస్తుపోయే ఘటన వెలుగుచూసింది. ఒక యువకుడిని కొందరు యువతుల గుంపు

G Krishna
Published on: 18 July 2026 4:59 PM IST
Girls Beat Youth
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Girls Beat Youth

Viral Video : మధ్యప్రదేశ్‌లోని రాయ్‌సేన్ జిల్లాలో గల రద్దీగా ఉండే మంగళ్ బజార్‌లో ఒక విస్తుపోయే ఘటన వెలుగుచూసింది. ఒక యువకుడిని కొందరు యువతుల గుంపు నడిరోడ్డుపై పట్టుకుని దారుణంగా చితకబాదింది. ఈ ఘటనతో మార్కెట్ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా తీవ్ర కలకలం రేగడమే కాకుండా, స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడ గుమిగూడారు. అక్కడున్న వారు ఈ దృశ్యాలను తమ మొబైల్ ఫోన్లలో రికార్డు చేయగా, ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ దాడికి గల కారణాలపై స్థానిక పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

యువకుడి దుష్ప్రవర్తనే కారణమా?

ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. సదరు యువకుడు తమతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని సదరు యువతులు ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆగ్రహానికి గురైన యువతులు అతడిని బహిరంగంగా బజార్లోనే పట్టుకుని చెంపదెబ్బలు కొడుతూ, నెట్టేస్తూ దాడి చేశారు. అంతేకాకుండా, ఆ యువకుడిని మార్కెట్ వీధుల గుండా ఊరేగించి పట్టుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం ఆ యువకుడిని వారు స్థానిక పోలీసులకు అప్పగించారు. అయితే, వారి మధ్య అసలు గొడవ ఎందుకు మొదలైంది? యువతులు చేసిన ఆరోపణల్లో ఎంతవరకు నిజముందనే విషయాలపై పోలీసులు ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.

ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్న వీడియో

వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో, రద్దీగా ఉన్న మార్కెట్ ఏరియాలో కొందరు యువతులు ఆ వ్యక్తిని చుట్టుముట్టడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. జనం చూస్తుండగానే, కొందరు యువతులు అతడిని నెడుతూ, చెంపదెబ్బలు కొడుతూ, వెంటాడుతుండగా.. ఆ యువకుడు వారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అక్కడ ఉన్న పలువురు ఈ దృశ్యాలను తమ ఫోన్లలో చిత్రీకరించారు. అయితే, ఈ దాడి జరగడానికి ముందు అసలు ఏం జరిగిందనేది వీడియోలో స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. దీనిపై ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్లు వైరల్ వీడియోను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ, అసలు విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఘటనతో సంబంధం ఉన్నవారి స్టేట్‌మెంట్లను రికార్డు చేస్తున్నారు.

పోలీసుల విచారణ ప్రారంభం

రద్దీగా ఉండే మార్కెట్ ప్లేస్‌లో ఈ ఘటన జరగడంతో అక్కడ పెద్ద ఎత్తున తొక్కిసలాట లాంటి వాతావరణం నెలకొంది. సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోలు వైరల్ కావడంతో నెటిజన్ల మధ్య పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఆ యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. అన్ని కోణాల్లో కేసును దర్యాప్తు చేసి, వాస్తవాలను నిర్ధారించిన తర్వాత నిందితులపై తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. అలాగే, కేసు దర్యాప్తు పూర్తి కాకముందే కేవలం వైరల్ వీడియోను మాత్రమే చూసి ప్రజలు ఒక నిర్ధారణకు రావద్దని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

Viral VideoMadhya PradeshRaisenGirls AssaultMarket Incident
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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