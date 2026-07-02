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Viral Video: ఏం తెలివిరా బాబూ.! టెంపరేచర్ తగ్గించేందుకు చైనాలో ఏం చేశారంటే.?

Viral Video: గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నుంచి తప్పించుకోవడానికి చైనా ఒక సరికొత్త టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టింది. నిమిషాల్లోనే ఏకంగా 5 నుంచి 8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించే ఆ అద్భుతమైన సిస్టమ్ వివరాలు.

Ravi
By Ravi
Updated on: 2 July 2026 6:26 PM IST
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Viral Video: ఏం తెలివిరా బాబూ.! టెంపరేచర్ తగ్గించేందుకు చైనాలో ఏం చేశారంటే.?

Viral Video: ప్రస్తుతం గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో తీవ్రమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. పలు దేశాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో వేడి వాతావరణం, ఉక్కపోత ప్రజలకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ భగభగలాడే ఎండల నుంచి, అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వివిధ దేశాలు కొత్త కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చైనాలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక సరికొత్త టెక్నాలజీ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

చైనాలోని యుంచెంగ్ సిటీలో ఉన్న ఓ భారీ రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్‌ భవనాలపై ఏర్పాటు చేసిన 'రూఫ్‌టాప్ మిస్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్' వీడియో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. భవనం పైభాగం నుంచి కృత్రిమ మేఘాల్లాగా నీటి తుంపరలు వస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఆ వీడియో విశేషాలు ఇవే.

మిస్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్: రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్ పైన భారీ పైపులు, మోటార్ల సాయంతో నీటిని చిన్న చిన్న తుంపరలుగా మార్చి గాలిలోకి స్ప్రే చేసేలా ఒక ప్రత్యేకమైన సెటప్‌ను డిజైన్ చేశారు.

ఉష్ణోగ్రతల్లో తగ్గుదల: ఇలా భవనం పైనుంచి కంటిన్యూగా జల్లులు పడుతుండటంతో ఆ ప్రాంతంలో వాతావరణం క్షణాల్లో చల్లబడిపోతుంది. ఈ సిస్టమ్ ఆన్ చేసిన కేవలం నిమిషాల్లోనే బయటి టెంపరేచర్ ఏకంగా 5 నుంచి 8 డిగ్రీల వరకు తగ్గుతోందని సమాచారం.

కాగా, వాతావరణాన్ని చల్లబరచడానికి చైనా వాడిన ఈ టెక్నిక్ చాలా బాగుందంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. వేసవి తాపాన్ని తట్టుకోవడానికి ఇలాంటి సిస్టమ్ ప్రతి నగరంలో ఉంటే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తానికి, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలకు చెక్ పెట్టడానికి చైనా ప్రవేశపెట్టిన ఈ వినూత్నమైన సెటప్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆసక్తిని రేపుతోంది.




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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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