Viral Video: ఏం తెలివిరా బాబూ.! టెంపరేచర్ తగ్గించేందుకు చైనాలో ఏం చేశారంటే.?
Viral Video: గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల నుంచి తప్పించుకోవడానికి చైనా ఒక సరికొత్త టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టింది. నిమిషాల్లోనే ఏకంగా 5 నుంచి 8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించే ఆ అద్భుతమైన సిస్టమ్ వివరాలు.
Viral Video: ప్రస్తుతం గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో తీవ్రమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. పలు దేశాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో వేడి వాతావరణం, ఉక్కపోత ప్రజలకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ భగభగలాడే ఎండల నుంచి, అధిక ఉష్ణోగ్రతల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వివిధ దేశాలు కొత్త కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చైనాలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక సరికొత్త టెక్నాలజీ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
చైనాలోని యుంచెంగ్ సిటీలో ఉన్న ఓ భారీ రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్ భవనాలపై ఏర్పాటు చేసిన 'రూఫ్టాప్ మిస్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్' వీడియో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. భవనం పైభాగం నుంచి కృత్రిమ మేఘాల్లాగా నీటి తుంపరలు వస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఆ వీడియో విశేషాలు ఇవే.
మిస్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్: రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్ పైన భారీ పైపులు, మోటార్ల సాయంతో నీటిని చిన్న చిన్న తుంపరలుగా మార్చి గాలిలోకి స్ప్రే చేసేలా ఒక ప్రత్యేకమైన సెటప్ను డిజైన్ చేశారు.
ఉష్ణోగ్రతల్లో తగ్గుదల: ఇలా భవనం పైనుంచి కంటిన్యూగా జల్లులు పడుతుండటంతో ఆ ప్రాంతంలో వాతావరణం క్షణాల్లో చల్లబడిపోతుంది. ఈ సిస్టమ్ ఆన్ చేసిన కేవలం నిమిషాల్లోనే బయటి టెంపరేచర్ ఏకంగా 5 నుంచి 8 డిగ్రీల వరకు తగ్గుతోందని సమాచారం.
కాగా, వాతావరణాన్ని చల్లబరచడానికి చైనా వాడిన ఈ టెక్నిక్ చాలా బాగుందంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. వేసవి తాపాన్ని తట్టుకోవడానికి ఇలాంటి సిస్టమ్ ప్రతి నగరంలో ఉంటే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తానికి, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలకు చెక్ పెట్టడానికి చైనా ప్రవేశపెట్టిన ఈ వినూత్నమైన సెటప్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆసక్తిని రేపుతోంది.