Viral Video: హిల్ స్టేషన్లలో సేఫ్టీ.. చున్నీ చేతులకు కట్టాల్సిందే.. ఇప్పుడిదే వైరల్!
Viral Video: పుణేలో కేతన్ అగర్వాల్ హత్యోదంతం తర్వాత పర్యాటక ప్రాంతాల్లో భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Viral Video: పుణేలో కేతన్ అగర్వాల్ హత్యోదంతం తర్వాత పర్యాటక ప్రాంతాల్లో భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, హిల్ స్టేషన్లకు వెళ్లే జంటలు భద్రత కోసం ఒకరికొకరు చున్నీతో కట్టుకుంటున్న ఒక ఫన్నీ వీడియో గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
పుణేకి చెందిన 26 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ హత్యోదంతం దేశవ్యాప్తంగా ఎంతటి తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిందో మనందరికీ తెలిసిందే. తనను వివాహం చేసుకోబోయే యువతి సియా గోయల్, తన ప్రియుడు చేతన్ చౌదరితో కలిసి ఓ పక్కా పథకం ప్రకారం జూన్ 18వ తేదీన కేతన్ను హిల్ స్టేషన్(లోహగడ్ ఫోర్ట్) లోయలోకి అమాంతం కిందకు తోసి దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన ప్రతి ఒక్కరినీ తీవ్ర భయాందోళనలకు, దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ముందుగా ప్రమాదవశాత్తు లోయలో పడి చనిపోయాడని అందరినీ నమ్మించినా, ఆ తర్వాత పోలీసుల దర్యాప్తులో ఇది పక్కా స్కెచ్తో చేసిన హత్యగా తేలడం మరింత షాకింగ్కు గురిచేసింది.
ఈ దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత పర్యాటక ప్రాంతాలకు, ముఖ్యంగా కొండలు, లోయలు, ఎత్తైన ప్రదేశాలకు సరదాగా వెళ్లే పర్యాటకుల భద్రతపై తీవ్ర స్థాయిలో చర్చలు, ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి.
అయితే, ఇంతటి సీరియస్ అంశంపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక వినూత్నమైన సెటైరికల్ పోస్ట్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ భయాందోళనల నేపథ్యంలో కొందరు జంటలు హిల్ స్టేషన్లకు వెళ్లినప్పుడు చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఒకరినొకరు నెట్టేసుకుంటారేమోనన్న భయంతోనో, లేదా కొండలపై నుంచి ప్రమాదవశాత్తు జారిపడకుండా ఉండటానికో ఒకరి చేతిని మరొకరి చేతికి 'చున్నీ'తో గట్టిగా ముడి కట్టుకుని మరీ ఫోటోలు దిగుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.
హిల్ స్టేషన్లలో జరిగే ఆ తరహా ప్రాణాంతక ప్రమాదాల నుంచి సురక్షితంగా తప్పించుకోవడానికి భార్యాభర్తలు లేదా ప్రేమికులకు ఇదే అత్యంత సరైన సేఫ్టీ మార్గమంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా ఈ వీడియోలను షేర్ చేస్తున్నారు. దీనిపై కొందరు సరదాగా నవ్వుకుంటుంటే, మరికొందరు మాత్రం ప్రస్తుత సమాజం పరిస్థితిని తలుచుకుని ఇలాంటి సెటైర్లు వేస్తూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
కేతన్ అగర్వాల్ దారుణ హత్య తర్వాత ప్రజల్లో బంధాలపై నమ్మకం సన్నగిల్లిందని, అందువల్లే ఇలాంటి సెటైరికల్ వీడియోలు పుట్టుకొస్తున్నాయని పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్ల రూపంలో తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. భద్రత కోసం నెటిజన్లు సూచిస్తున్న ఈ ఫన్నీ ఐడియాపై సోషల్ మీడియాలో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది.