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Viral: ఆఫీసులో టాయిలెట్‌కి వెళ్లినా లెక్కే! మేనేజర్ వేధింపులపై ఉద్యోగి రచ్చ..

Viral: ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఉండటం సహజం, కానీ ఒక మేనేజర్ మరీ దారుణంగా ప్రవర్తిస్తే ఎలా ఉంటుంది? తాజాగా ఒక ఉద్యోగి తన మేనేజర్ చేస్తున్న వికృత చేష్టల గురించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 17 July 2026 9:24 PM IST
Viral
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Viral: ఆఫీసులో టాయిలెట్‌కి వెళ్లినా లెక్కే! మేనేజర్ వేధింపులపై ఉద్యోగి రచ్చ..

Viral: కార్పొరేట్ ఆఫీసులలో పని వాతావరణం ఎలా ఉండాలి అనే దానిపై ఎప్పుడూ చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ, ఒక మేనేజర్ హద్దులు దాటి మరీ తన ఉద్యోగులను వేధించడం ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది. తాజాగా ఒక ఉద్యోగి తన మేనేజర్ చేస్తున్న వేధింపుల గురించి సవివరంగా ఒక పోస్ట్ చేశారు. మేనేజర్ తన పర్సనల్ మెసేజ్‌లను కూడా గమనిస్తున్నాడని, అంతేకాకుండా ప్రతిరోజూ తాను టాయిలెట్‌కి ఎన్నిసార్లు వెళ్తున్నానో కూడా లెక్కగడుతున్నాడని ఆయన ఆరోపించారు.

ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఆ మేనేజర్ వ్యవహారశైలిపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పనితీరును అంచనా వేయాల్సింది పోయి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల కోసం నిఘా పెట్టడం మానసిక వేధింపుల కిందకే వస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఒక ఉద్యోగికి ఉండాల్సిన కనీస గౌరవం, ప్రైవసీని కూడా హరించడం ఏ రకమైన యాజమాన్య పద్ధతో అర్థం కావడం లేదని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

కాగా, ఆఫీసులో ఇలాంటి 'టాక్సిక్' మేనేజర్లు ఉండటం వల్ల ఉద్యోగుల మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని, ఇది పని ఉత్పాదకతను కూడా తగ్గిస్తుందని హెచ్ఆర్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల సౌకర్యాలను పట్టించుకోవాలని, ఇలాంటి వేధింపులు జరిగితే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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