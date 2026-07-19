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Viral Video: రైలులో వేధింపులు.. నిందితుడికి గాజులు, లిప్‌స్టిక్‌తో వినూత్న శిక్ష! వైరల్ వీడియో..

Viral Video: మహారాష్ట్రలోని అకోలా-బద్నేరా రైలులో ఒక యువతిని వేధించిన వ్యక్తికి తోటి ప్రయాణికులు వినూత్న రీతిలో బుద్ధి చెప్పారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 19 July 2026 12:48 PM IST
Viral Video
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Viral Video: రైలులో వేధింపులు.. నిందితుడికి గాజులు, లిప్‌స్టిక్‌తో వినూత్న శిక్ష! వైరల్ వీడియో..

Viral Video: మహారాష్ట్రలోని అకోలా-బద్నేరా రైలులో ఒక యువతిని వేధించిన వ్యక్తికి తోటి ప్రయాణికులు వినూత్న రీతిలో బుద్ధి చెప్పారు. అతడిని కొట్టడానికి బదులుగా, చేతులకు గాజులు తొడిగి, ముఖానికి లిప్‌స్టిక్ పూసి బహిరంగంగా అవమానించారు.

ప్రయాణాల్లో మహిళల భద్రతకు సంబంధించి తరచూ ఎన్నో వార్తలు వింటుంటాం. అయితే, వేధింపులకు పాల్పడే వారికి శిక్షలు భౌతిక దాడుల రూపంలో కాకుండా, వినూత్నంగా ఉండాలని పలువురు అభిప్రాయపడుతుంటారు. తాజాగా మహారాష్ట్రలోని అకోలా-బద్నేరా రైలు మార్గంలో జరిగిన ఘటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

షెగావ్ నుండి బద్నేరా వైపు వెళ్తున్న భుసావల్-వార్ధా ప్యాసింజర్ మెమో రైలులో ఒక యువకుడు ప్రయాణికురాలైన యువతితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఆ యువతి భయపడకుండా తన ఆత్మరక్షణ కోసం పోరాడింది. ఆమె నిరసనను గమనించిన తోటి ప్రయాణికులు వెంటనే స్పందించి ఆమెకు అండగా నిలిచారు. నిందితుడిని పట్టుకున్న ప్రయాణికులు, అతడిని కొట్టడానికి బదులుగా అతడికి అవమానకరమైన పద్ధతిలో బుద్ధి చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

ఈ క్రమంలో, ఆ యువకుడి చేతులకు గాజులు తొడిగి, అతని ముఖానికి, పెదవులకు లిప్‌స్టిక్, ఇతర సౌందర్య సాధనాలు పూశారు. బహిరంగంగా అతడిని ఇలా అలంకరించడం ద్వారా అతడికి సిగ్గు కలిగించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ మొత్తం ఘటనను రైలులోని ఒక ప్రయాణికుడు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో, అది వేగంగా వైరల్ అయింది. ఈ సంఘటనపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. వేధింపులకు పాల్పడే వారికి ఇటువంటి పద్ధతులు సరైన గుణపాఠం అవుతాయని చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు.

కాగా, మహిళలపై జరుగుతున్న వేధింపులను అరికట్టడానికి సామాజిక చైతన్యం ఎంత ముఖ్యమో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది. పోలీసులు లేదా అధికారులు స్పందించే వరకు వేచి చూడకుండా, తక్షణమే అండగా నిలిచిన ప్రయాణికుల ధైర్యాన్ని చూసి పలువురు అభినందిస్తున్నారు.

రైలు ప్రయాణాల్లో భద్రత కోసం మరిన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికులు కోరుకుంటున్నారు. ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగినప్పుడు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి నిరసన తెలపడం వల్ల ఇటువంటి కామెంట్లు, వార్తలు సామాజిక మార్పుకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. బాధితులకు అండగా నిలవడం సమాజ బాధ్యత.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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