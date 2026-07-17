Social Media: అక్కడ టీనేజర్లకు సోషల్ మీడియాపై కర్ఫ్యూ! అర్ధరాత్రి తర్వాత యాప్స్ పనిచేయవు.?
Social Media: యూకే ప్రభుత్వం టీనేజర్ల భద్రత కోసం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటోంది.
Social Media: యూకే ప్రభుత్వం టీనేజర్ల భద్రత కోసం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటోంది. 16, 17 ఏళ్ల వయసు గల వారు అర్ధరాత్రి తర్వాత సోషల్ మీడియా యాప్స్ ఉపయోగించకుండా కర్ఫ్యూ విధించే యోచనలో ఉంది.
నేటి తరం యువత సోషల్ మీడియాకు బానిసలవుతున్నారనే ఆందోళన ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా టీనేజర్లు అర్థరాత్రి వరకు యాప్స్లో గడపడం వారి ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ సమస్యను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు యూకే ప్రభుత్వం కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. 16, 17 ఏళ్ల వయసు గల టీనేజర్లకు అర్ధరాత్రి తర్వాత సోషల్ మీడియా వాడకంపై కర్ఫ్యూ విధించే ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది.
ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, నిర్దేశించిన సమయం దాటిన తర్వాత టీనేజర్ల మొబైల్స్లో సోషల్ మీడియా యాప్స్ డీఫాల్ట్గా నియంత్రణలోకి వస్తాయి. అంటే అర్థరాత్రి తర్వాత వారు ఆ యాప్స్ను ఉపయోగించే వీలుండదు. దీనివల్ల యువత నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారని, అలాగే సోషల్ మీడియా వల్ల కలిగే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ ఆంక్షలు అమలు చేయడం ద్వారా యువతలో డిజిటల్ వ్యసనాన్ని తగ్గించడమే తమ లక్ష్యమని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ ప్రతిపాదనలపై ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సామాజిక భద్రతను మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వాలు తీసుకునే ఇటువంటి నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఇతర దేశాలకు కూడా ఆదర్శంగా నిలవవచ్చు. అయితే, ఈ ఆంక్షలను సాంకేతికంగా ఎలా అమలు చేస్తారనేది వేచి చూడాలి. యువత కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించి, సోషల్ మీడియా వాడకంలో సమయపాలన పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కాగా, సాంకేతికతను మన ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవాలి కానీ, దాని ప్రభావంతో ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకూడదు. యూకే ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు టీనేజర్ల భవిష్యత్తుకు ఎంతో మేలు చేస్తాయని భావిద్దాం. డిజిటల్ యుగంలో నియంత్రణతో కూడిన జీవితమే ఆరోగ్యకరమైనది.