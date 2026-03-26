Calander: ప్రపంచంలో ఎన్నిరకాల క్యాలెండర్లు ఉన్నాయో తెలుసా?
Calander: దైనందిన జీవితంలో క్యాలెండర్ కు ఉన్న ప్రత్యేకత తెలియంది కాదు. తేదీలు.. తిథుల లెక్కలతో మనకు నిత్య దిక్సూచి క్యాలెండర్.
Calander: క్యాలెండర్లు కేవలం రోజు, నెల, సంవత్సరం చెప్పే సాధనాలు మాత్రమే కాదు. అవి మత విశ్వాసాలు, పండుగలు, శుభ అశుభ సమయాలు, ఇంకా సూర్య చంద్రుల కదలికలపై ఆధారపడిన విజ్ఞాన శాస్త్రానికి ప్రతిబింబాలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 40కి పైగా విభిన్న క్యాలెండర్లు వాడుకలో ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో 11 అత్యంత ప్రసిద్ధమైనవి ఉన్నాయి.
హిందూ క్యాలెండర్:
భారతీయ సంస్కృతిలో హిందూ క్యాలెండర్కు చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. సౌర, చంద్ర చక్రాలు రెండింటిపై ఆధారపడిన క్యాలెండర్ ఇది. కాలాన్ని కొలవడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన సాధనం. దీనిలో, ఒక నెల శుక్ల పక్షం, కృష్ణ పక్షం అనే రెండు భాగాలుగా విభజించి ఉంటుంది. మొత్తం 30 తిథులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ క్యాలెండరే భారతదేశం, నేపాల్ సంప్రదాయాలకు పునాది.
గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్:
ఇక ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిపాలనాపరంగా అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నది గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్. 1582లో పోప్ గ్రెగరీ XIII ప్రవేశపెట్టిన ఈ వ్యవస్థ, పూర్తిగా సౌర చక్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిలో సాధారణ సంవత్సరంలో 365 రోజులు, ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే 'లీపు సంవత్సరం'లో 366 రోజులు ఉంటాయి.
హిజ్రీ క్యాలెండర్:
మతపరమైన ఆచారాల విషయానికి వస్తే, ఇస్లాంలో అత్యంత ముఖ్యమైనది హిజ్రీ క్యాలెండర్. ఇది సంవత్సరానికి 354 రోజులు ఉండే చంద్రమాన క్యాలెండర్. రంజాన్, హజ్ వంటి పవిత్ర దినాలను నిర్ణయించడానికి ఈ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తారు.
చైనీస్ క్యాలెండర్:
అదేవిధంగా, చైనీస్ క్యాలెండర్ చంద్రుడిని, సూర్యుడిని రెండింటినీ అనుసరిస్తుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ప్రతి సంవత్సరానికి 12 వేర్వేరు జంతువుల పేర్లు పెట్టడం. దీనికి చైనీస్ జ్యోతిష్యంతో దగ్గరి సంబంధం ఉంది.
ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన పద్ధతులు ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా కనిపిస్తాయి. యూదు మతం అనుసరించే హీబ్రూ క్యాలెండర్, చంద్ర-సౌర వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సంవత్సరంలో 354 నుండి 385 రోజుల వరకు మారుతూ ఉంటుంది. ఆగ్నేయాసియా దేశాలలో ప్రచారంలో ఉన్న బౌద్ధ క్యాలెండర్, ప్రాథమికంగా హిందూ పంచాంగంలోని గణనలను పోలి ఉంటుంది. ఈ క్యాలెండర్లన్నీ ప్రకృతి కదలికలను అర్థం చేసుకోవడానికి, తమ జీవితాలను క్రమపద్ధతిలో నిర్వహించుకోవడానికి మానవులు సృష్టించుకున్న విలువైన వ్యవస్థలు.