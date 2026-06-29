Viral Video : రైల్వే స్టేషన్లో పోలీస్ దౌర్జన్యం.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్.!
Viral Video : రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు రక్షణగా ఉండాల్సిన పోలీసులే.. సామాన్య పౌరులపై ప్రతాపం చూపిన ఘోర ఉదంతం గుజరాత్లో వెలుగుచూసింది. సూరత్..
Viral Video : రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు రక్షణగా ఉండాల్సిన పోలీసులే.. సామాన్య పౌరులపై ప్రతాపం చూపిన ఘోర ఉదంతం గుజరాత్లో వెలుగుచూసింది. సూరత్ నగరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఉధ్నా రైల్వే స్టేషన్లో ఒక ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీస్ (GRP) సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ సామాన్య ప్రయాణికుడిపై అమానుషంగా దాడికి తెగబడ్డాడు. క్యూ లైన్ దాటాడనే చిన్న కారణంతో సదరు ప్రయాణికుడిని ప్లాట్ఫారమ్పై జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్లి, కిందపడేసి బూటు కాళ్లతో తన్నుతూ కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. అక్కడే ఉన్న తోటి ప్రయాణికులు ఈ భయానక దృశ్యాలను తమ మొబైల్ ఫోన్లలో రికార్డ్ చేయడంతో ఈ ఖాకీ దాష్టీకం కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారి దేశవ్యాప్త కలకలానికి దారితీసింది.
ప్లాట్ఫారమ్పై జుట్టు పట్టి లాగి.. బూటు కాళ్లతో కొడుతూ
స్థానిక పోలీసులు , వైరల్ వీడియో ద్వారా అందిన వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం ఉదయం 8:30 గంటల ప్రాంతంలో బీహార్లోని జయనగర్ వెళ్లే ఒక ప్రత్యేక రైలు (Special Train) ఉధ్నా రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంది. సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో ప్లాట్ఫారమ్ మొత్తం కిక్కిరిసిపోయింది. ఆ సమయంలో ప్రయాణికులను క్రమబద్ధీకరించడానికి, వారు రైలును క్యూ లైన్లలో ఎక్కేలా చూడటానికి రైల్వే పోలీసులు అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే, ఒక ప్రయాణికుడు రద్దీ కారణంగా క్యూ లైన్ను దాటి నేరుగా రైలు పెట్టెలోకి ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించాడు.
దీనిని గమనించిన ఉధ్నా రైల్వే స్టేషన్ జీఆర్పీ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్.ఎమ్. రాథోడ్ ఒక్కసారిగా ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు. సదరు ప్రయాణికుడిని పట్టుకుని ప్లాట్ఫారమ్పై ఘోరంగా హింసించాడు. చుట్టూ వందలాది మంది చూస్తుండగానే అతని జుట్టు పట్టుకుని వెనక్కి లాగి, కిందకు నెట్టేసి విచక్షణారహితంగా కొట్టాడు. ఈ దారుణాన్ని పక్కనే ఉన్న ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలు ధైర్యంగా తన ఫోన్లో రికార్డ్ చేసింది. సదరు వ్యక్తి ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, తన గ్రామానికి వెళ్తుండగా పోలీసులు ఉద్దేశపూర్వకంగా, ఎలాంటి ఉసిగొల్పు లేకుండానే దాడికి తెగబడ్డారని ఆమె ఆ వీడియోలో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ చెప్పడం వినిపించింది. పోలీసుల అరాచకాన్ని చూసి భయపడిపోయిన ఇతర ప్రయాణికులు అక్కడి నుంచి వెనక్కి పరిగెత్తడం కూడా ఆ వీడియోలో రికార్డయ్యింది.
నెట్టింట వెల్లువెత్తిన ఆగ్రహం.. ఖాకీల ప్రవర్తనపై ప్రశ్నలు
ఈ భయానక దృశ్యాలు సోషల్ మీడియా వేదికలైన ఎక్స్, ఫేస్బుక్లలో పోస్ట్ చేయడంతో క్షణాల మీద వైరల్ అయ్యాయి. సామాన్య పౌరులపై పోలీసుల ప్రవర్తన ఇలాగేనా ఉండేది? అంటూ నెటిజన్లు, ప్రజాసంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. తప్పు చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి కానీ, ఇలా నడిరోడ్డుపై, రైల్వే స్టేషన్లలో జుట్టు పట్టి జంతువుల్లా కొట్టే హక్కు పోలీసులకు ఎవరిచ్చారు? అంటూ లక్షలాది మంది రైల్వే శాఖను, గుజరాత్ పోలీసులను నిలదీశారు. రద్దీగా ఉండే రైల్వే స్టేషన్లలో సామాన్య ప్రయాణికులకు కనీస భద్రత, గౌరవం కరువయ్యాయని విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
స్పందించిన ఉన్నతాధికారులు.. ఎస్ఐపై వేటు, శాఖాపరమైన విచారణ
ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో సూరత్ రైల్వే పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే స్పందించారు. సూరత్ జీఆర్పీ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (DySP) డి.హెచ్. గౌర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతున్న వీడియో పూర్తిగా నిజమైనదేనని నిర్ధారించారు. ప్రయాణికుడి పట్ల అంతటి అమానవీయంగా ప్రవర్తించిన అధికారిని ఉధ్నా రైల్వే స్టేషన్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్.ఎమ్. రాథోడ్గా గుర్తించామన్నారు.
పోలీసుల ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా ప్రవర్తించినందుకు గానూ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ రాథోడ్ను ఉధ్నా స్టేషన్ నుండి తక్షణమే వడోదర జీఆర్పీ ప్రధాన కార్యాలయానికి (Vadodara GRP Headquarters) బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశామని తెలిపారు. కేవలం బదిలీతోనే సరిపెట్టకుండా, అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుగా ఉన్నత స్థాయి శాఖాపరమైన విచారణకు (Departmental Enquiry) కూడా ఆదేశించామని డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ స్పష్టం చేశారు. రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల పట్ల సిబ్బంది మర్యాదగా ప్రవర్తించేలా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.