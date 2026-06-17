Optical Illusion: మీ కళ్లకు పరీక్ష.. ఈ ఫొటోలో దాగున్న పిల్లిని 10 సెకెన్లలో కనిపెట్టగలరా?
Test your observation skills: ప్రస్తుతం ఒక ఆసక్తికరమైన ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఫొటో నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది.
Optical Illusion: సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చాక ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఫొటోలు, బ్రెయిన్ టీజర్ పజిల్స్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా తమ మెదడుకు మేత పెట్టే ఇలాంటి సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం అలాంటి ఒక ఆసక్తికరమైన ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఫొటో నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం.
మెదడుకు అద్భుతమైన వ్యాయామం:
బ్రెయిన్ టీజర్ గేమ్స్, క్లిష్టమైన పజిల్స్ సాల్వ్ చేయడం అనేది కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు... మన నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను విభిన్న కోణాల్లో ఆలోచించి పరిష్కరించడానికి ఇవి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. ఇవి మీ మెదడు చురుకుదనాన్ని, ఆలోచనా శక్తిని పెంపొందిస్తాయి. అన్ని వయసుల వారు ఇలాంటి పజిల్స్ పరిష్కరించడం వల్ల మానసిక ఉల్లాసంతో పాటు మంచి ఏకాగ్రత కూడా లభిస్తుంది. ఒక పజిల్ను ఛేదించినప్పుడు కలిగే ఆనందం నిజంగా మాటల్లో చెప్పలేనిది.
మీకొక చిన్న ఛాలెంజ్:
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఫొటోను మీరు ఒకసారి పరిశీలించండి. ఇందులో సూర్యాస్తమయ సమయంలోని ఒక అందమైన ప్రకృతి దృశ్యం మనకు కనిపిస్తోంది. ఎడారి మొక్కలు (కాక్టస్), కొండలు, సూర్యకాంతితో నిండిన ఆకాశం ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అయితే, ఈ ప్రకృతి దృశ్యం మధ్యలో ఒక పిల్లి చాకచక్యంగా దాక్కుని ఉంది. దాన్ని కనిపెట్టడమే మీ ముందున్న అసలైన ఛాలెంజ్. మీ చూపు చాలా చురుకైనదని మీరు నమ్మితే.. కేవలం 10 సెకెన్ల వ్యవధిలో ఈ ఫొటోలో ఉన్న పిల్లి ఎక్కడుందో కనిపెట్టండి. నిశితంగా పరిశీలిస్తే తప్ప ఆ పిల్లి మీ కంటికి చిక్కదు.
సమాధానం కోసం ఇక్కడ చూడండి:
నిర్ణీత 10 సెకెన్ల వ్యవధిలో మీరు ఆ పిల్లిని కనిపెట్టగలిగారా?.. అయితే మీ పరిశీలనా శక్తికి మరియు మీ కళ్ల సామర్థ్యానికి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే. మీ బ్రెయిన్ పవర్ చాలా అద్భుతంగా ఉందని ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఒకవేళ ఎంత వెతికినా మీకు ఆ పిల్లి ఎక్కడుందో దొరకలేదా?.. అయినా నిరాశపడకండి. మీకోసం సమాధానం ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉంది. ఎడమవైపు పైభాగంలో ఉన్న పెద్ద కాక్టస్ (ఎడారి మొక్క) కొమ్మల మధ్య పిల్లి దాక్కుని ఉంది. స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి క్రింది ఫొటోను చూడండి. అందులో పిల్లి ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఎరుపు రంగు సర్కిల్తో మార్క్ చేసి చూపించడం జరిగింది.