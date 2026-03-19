Road Accidents: రోడ్డు ప్రమాదాలతో రోజూ కోట్ల రూపాయల నష్టం.. ఎందుకో తెలుసా?
Road Accidents: మన దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా ప్రతి రోజూ 500 కోట్ల రూపాయలు నష్టపోతున్నామని మీకు తెలుసా? రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణాలేమిటి? తెలుసుకుందాం
Road Accidents: ఈమధ్య కాలంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు సర్వసాధారణమైపోయాయి. ఇది కేవలం మన దేశానికే పరిమితమైన పరిస్థితి కాదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటువంటి ప్రమాదాలు ఒక మహమ్మారిలా వ్యాపించాయి. రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, రోడ్డు ప్రమాద మరణాల సంఖ్యలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఇది కేవలం లెక్కలకు సంబంధించిన విషయం కాదు. ఒక్క యాక్సిడెంట్ ఎందరి జీవితాల్లో చిన్నాభిన్నం చేస్తుంది. ప్రతిరోజూ కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమై, జీవితాలు ఛిన్నాభిన్నమవుతున్న భయంకర వాస్తవమిది.
భయానక లెక్కలు..
2024 గణాంకాల ప్రకారం, భారతదేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలలో సుమారు 1,80,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, అంటే రోజుకు సగటున 494 మరణాలు సంభవించాయి. దీని ప్రకారం ప్రతి మూడు నిమిషాలకు ఒక మరణం సంభవిస్తుండగా, ఏటా 4 లక్షల నుండి 5 లక్షల మంది శాశ్వతంగా అంగవైకల్యానికి గురవుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే వారిలో యువత కూడా ఉన్నారు.
ప్రమాదాల నష్టం ఎవరిది?
ప్రపంచ బ్యాంకు లెక్కల ప్రకారం, రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా భారతదేశం రోజుకు సుమారు రూ. 500 కోట్ల నష్టాన్ని చవిచూస్తోంది.
ఇది ఆరోగ్య వ్యవస్థపై ప్రత్యక్ష భారం మోపుతోంది. . రోడ్డు ప్రమాద బాధితులు ఆసుపత్రి అత్యవసర విభాగంలోని రోగులలో 20-50%, ఆసుపత్రిలో చేరేవారిలో 10-30%, తీవ్రమైన మెదడు గాయాల కేసులలో 60-70% మంది ఉంటారు.
యజమానులు, పరిశ్రమలు భారీగా నష్టపోతాయి. పని గంటలు వృధా అవుతున్నాయి. వాహనాలు దెబ్బతింటున్నాయి, వైద్య ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి.
కుటుంబాలు అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాయి. ఒక కుటుంబ పోషకుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించినప్పుడు లేదా శాశ్వతంగా అంగవైకల్యానికి గురైనప్పుడు, ఆ కుటుంబం మొత్తం ఆర్థిక, సామాజిక , మానసిక క్షోభలోకి కూరుకుపోతుంది.
మానవ ప్రవర్తనే ప్రమాదాలకు కారణం
75-80% రోడ్డు ప్రమాదాలలో డ్రైవర్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాడని గణాంకాలు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొందరి నిర్లక్ష్య ప్రవర్తనలు ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నాయి:
తప్పుడు పద్ధతిలో ఓవర్టేక్ చేయడం: రద్దీగా ఉండే రోడ్లపై వాహనాలు ఎంత వేగంగా దూసుకుపోతాయంటే, డ్రైవర్లు నియంత్రణ కోల్పోతారు. వారు ట్రక్కులు, బస్సుల వంటి పెద్ద వాహనాలకు చాలా దగ్గరగా నడుపుతారు, లేదా వాటిని ఓవర్టేక్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తారు. అది ప్రమాదానికి కారణం అవుతుంది.
కారులోని ఎయిర్ బ్యాగుల వంటి అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఆ వేగం కారణంగా పనిచేయడం మానేస్తాయి.
వాహనం నడిపేటప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నా లేదా ఇయర్ఫోన్లలో మాట్లాడుతున్నా, రెండు సందర్భాల్లోనూ డ్రైవర్ దృష్టి రహదారి నుండి మరలిపోతుంది.
చాలామంది రోడ్డుపై పోలీసులు చెక్ చేస్తున్నారని తెలిస్తేనే హెల్మెట్లు లేదా సీట్బెల్టులు ధరిస్తారు. వారు జరిమానాలకు భయపడతారు, కానీ ప్రమాదాలకు కాదు. ప్రాణాలకు అసలు కాదు.
చాలామంది ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడానికి తమ వాహనాలను రాంగ్ రూట్ లో వాహనాలను తిప్పేస్తారు. ఈ అలవాటే చాలా రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.
18 ఏళ్లలోపు పిల్లలు అధిక వేగంతో వాహనాలు నడిపే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. లైసెన్సు లేకుండా, సరైన వయస్సు లేకుండా వాహనం నడపడం నేరం మాత్రమే కాదు, చాలా ప్రమాదకరం కూడా.
వాహనాలకు అమర్చే అధిక తీవ్రత గల లైట్లు ఎదురుగా వచ్చే డ్రైవర్లకు ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తాయి.
ఇలా చేయడం అవసరం..
ప్రవర్తన, శాంతిభద్రతలు అనే మూడు స్థాయిలలోనూ మెరుగుదల అవసరం ఉంది.
రహదారులపై వేగ పరిమితులను స్పష్టంగా గుర్తించాలి. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు, జాతీయ రహదారులపై, నగరాల్లో ఆటోమేటిక్ స్పీడ్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
భారీ వాహనాల కోసం ప్రత్యేక లేన్లను కేటాయించాలి. దగ్గరగా ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు కఠినమైన నియమాలను అమలు చేయాలి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పరీక్షలో రక్షణాత్మక డ్రైవింగ్ను తప్పనిసరి చేయాలి.
చట్టం ఉన్నప్పటికీ, దాని అమలు బలహీనంగా ఉంది. అందువల్ల, మొబైల్ ఫోన్ వాడకాన్ని గుర్తించగల ఏఐ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, సంవత్సరానికి 5 కంటే ఎక్కువ చలాన్లు వచ్చిన సందర్భంలో లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ చట్టాన్ని జీరో టాలరెన్స్తో అమలు చేయడంతో పాటు, తప్పనిసరి పునఃశిక్షణను కూడా ఖచ్చితంగా పాటించాలి.
రాంగ్ డైరకాశం లో వాహనం నడిపినందుకు భారీ జరిమానాలు విధించడంతో పాటు వాహనాలను జప్తు చేయాలి.
మైనర్ల వాహన వినియోగానికి సంబంధించిన నియమాలను కఠినంగా అమలు చేయాలి.
సమర్థవంతమైన రహదారి భద్రతా విద్య పాఠశాల స్థాయి నుంచే ప్రారంభం కావాలి.
వాహన తయారీదారులు హాలోజన్ లైట్లను ప్రామాణికంగా అమర్చుతారు. కానీ చాలామంది వాటి స్థానంలో హై బీమ్ లైట్లను అమర్చుకుంటారు. దుర్వినియోగం జరిగితే జరిమానా, హెచ్చరిక వ్యవస్థను అమలు చేయాలి.