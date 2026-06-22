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Taxi Driver Lottery: అదృష్టం అంటే ఇతనిదే.. రూ.500 తో రూ.3 కోట్లు గెలుచుకున్న సామాన్య డ్రైవర్!

Taxi Driver Lottery: హిమాచల్ ప్రదేశ్‌కు చెందిన సామాన్య ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కల్యాణ్‌చంద్‌ను పంజాబ్ స్టేట్ సూపర్ లాటరీ రూపంలో అదృష్టం వరించింది.

Arun Chilukuri
Published on: 22 Jun 2026 11:54 AM IST
Taxi Driver Lottery
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Taxi Driver Lottery: అదృష్టం అంటే ఇతనిదే.. రూ.500 తో రూ.3 కోట్లు గెలుచుకున్న సామాన్య డ్రైవర్!

Taxi Driver Lottery: జీవితంలో అదృష్టం ఎప్పుడు, ఏ రూపంలో తలుపు తడుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. కొందరి జీవితాలు రాత్రికి రాత్రే ఊహించని మలుపు తిరుగుతుంటాయి. సరిగ్గా ఇలాంటి అద్భుతమే ఒక సామాన్య ట్యాక్సీ డ్రైవర్ జీవితంలో జరిగింది. పంజాబ్ రాష్ట్ర సూపర్ లాటరీ రూపంలో వచ్చిన అదృష్టం, కేవలం రూ.500 పెట్టుబడితో అతడిని ఏకంగా కోటీశ్వరుడిని చేసింది. రోజువారీ సంపాదన కోసం కష్టపడే ఒక సాధారణ డ్రైవర్, ఇప్పుడు రూ.3 కోట్ల భారీ జాక్‌పాట్ గెలుచుకుని దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు.

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని కాంగ్రా జిల్లా, ఫతేపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన కల్యాణ్‌చంద్ వృత్తిరీత్యా ట్యాక్సీ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ లాగే ఆయన సాధారణంగానే తన విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఒక ప్రయాణికుడిని లాంగ్ రూట్‌లో దింపేందుకు ఆయన పంజాబ్‌లోని బఠిండా నగరానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఆ ప్రయాణమే ఆయన జీవితాన్ని ఇంత పెద్ద మలుపు తిప్పుతుందని ఆయన కలలో కూడా ఊహించి ఉండరు.

బఠిండాలో ప్రయాణికుడిని దించిన తర్వాత, కల్యాణ్‌చంద్ అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న 'రతన్ లాటరీ స్టాల్' అనే దుకాణాన్ని గమనించారు. పంజాబ్ స్టేట్ లాటరీలకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి తెలిసి, సరదాగా ఒక చేయి వేద్దామని భావించారు. తన జేబులో ఉన్న డబ్బులతో రూ.500 విలువైన రెండు లాటరీ టికెట్లను కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఎప్పటిలాగే తన ట్యాక్సీని తీసుకుని తిరిగి సొంత ఊరికి చేరుకున్నారు.

లాటరీ ఫలితాలు వెల్లడైన రోజు కల్యాణ్‌చంద్‌కు నమ్మలేని నిజం తెలిసింది. ఆయన కొనుగోలు చేసిన టికెట్లలో ఒకదానికి పంజాబ్ సూపర్ లాటరీలో మొదటి బహుమతి లభించింది. ఆ మొదటి బహుమతి నగదు విలువ అక్షరాలా రూ.3 కోట్లు. కేవలం రూ.500 రూపాయలతో కొన్న చిన్న కాగితం ముక్క, ఆయన కుటుంబ రాతను మార్చేసింది. రూ.3 కోట్ల భారీ నగదు బహుమతి గెలుచుకున్నారనే వార్త వినగానే కల్యాణ్‌చంద్ కుటుంబ సభ్యులు ఆనంద డోలికల్లో మునిగిపోయారు.

ఎప్పుడూ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సాగే ట్యాక్సీ డ్రైవర్ జీవితంలో ఈ లాటరీ విజయం ఊహించని వెలుగులను నింపింది. ఈ భారీ జాక్‌పాట్ గురించి సమాచారం అందడంతో కల్యాణ్‌చంద్ స్వగ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఆయన స్నేహితులు, బంధువులు, స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆయన ఇంటికి చేరుకుని అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. కష్టపడి పనిచేసే ఒక సామాన్యుడిని అదృష్టం వరిస్తే ఎలా ఉంటుందో చెప్పడానికి కల్యాణ్‌చంద్ జీవితమే ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది. ఈ డబ్బుతో తన కుటుంబ భవిష్యత్తును మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దుకుంటానని కల్యాణ్‌చంద్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Taxi DriverLotteryPunjab State Lottery
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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