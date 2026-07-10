Viral Video: వరదలో చిక్కుకున్న కారు.. వ్యక్తి బేజారు.. వీడియో మీరూ చూశారంటే
Viral Video: కష్టపడి కొన్న సొంత కారు కళ్లెదుటే వరదల్లో కొట్టుకుపోతుంటే ఏ యజమాని మాత్రం తట్టుకోగలడు?
Viral Video: మనం ఎంతో కష్టపడి కూడబెట్టిన డబ్బుతో కొనుక్కున్న వస్తువు కళ్లెదుటే నాశనమైపోతుంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అందులోనూ జీవితకాలపు కలను నిజం చేసుకుంటూ కొన్న సొంత కారు వరదలో మునిగిపోతుంటే ఆ యజమాని గుండె ఎంతలా తల్లడిల్లుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఒక కన్నీళ్లు తెప్పించే సంఘటన మహారాష్ట్రలోని పుణె నగరంలో చోటుచేసుకుంది.
భారీ వర్షాల కారణంగా నగరంలోని వీధులన్నీ నదులను తలపిస్తూ వరద నీటితో పోటెత్తాయి. ఈ భయంకరమైన వరదల్లో తన ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా, తన ఇష్టమైన టాటా నెక్సాన్ ఈవీ కారును కాపాడుకునేందుకు ఛాతీ లోతు నీటిలో నిలబడి పోరాడిన ఒక సాధారణ వ్యక్తి వీడియో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో అందరి హృదయాలను తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది.
ఒక మధ్యతరగతి వ్యక్తికి సొంత కారు అనేది కేవలం ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే కాదు, అది ఎన్నో ఏళ్ల కష్టం, త్యాగం, చెమట చుక్కల ప్రతిరూపం అని చెప్పవచ్చు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియోలో, వరద నీరు వేగంగా ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ ఆ వ్యక్తి తన కారును వదిలి వెళ్లడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదు. చుట్టూ ఉన్న జనాలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లమని ఎంతగా చెబుతున్నా సరే,
అతను మాత్రం ఛాతీ వరకు వస్తున్న ఆ మురికి నీటిలోనే అలా గంటల తరబడి నిలబడి తన కారును గట్టిగా పట్టుకుని ఉండిపోయాడు. తన కష్టార్జితం నీటిపాలు కాకూడదనే అతని ఆవేదన ఆ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కంటతడి పెట్టిస్తోంది. టాటా నెక్సాన్ ఈవీ లాంటి ఒక ఖరీదైన ఎలక్ట్రిక్ కారు వరదలో మునిగితే ఎంత నష్టం వస్తుందో ఊహించుకుంటేనే భయం వేస్తుంది. ఆ భయమే అతన్ని ఆ సాహసం చేసేలా బహుశా పురికొల్పి ఉండొచ్చు.
ఈ కన్నీళ్లు తెప్పించే వీడియో ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు ఎంతో ఎమోషనల్ అవుతూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అది కేవలం ఒక కారు కాదు, అతని ఎన్నో ఏళ్ల కఠోర శ్రమకు ప్రతిఫలం. అతని బాధను మనం కచ్చితంగా అర్థం చేసుకోగలం అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా, కారు పోతే మళ్లీ భీమా వస్తుంది, కానీ ప్రాణాలు పోతే తిరిగి రావు కదా, ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన సమయంలో సురక్షితంగా ఉండటమే ఎంతో ముఖ్యం అని మరికొందరు అతనికి తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. లేట్ ఎందుకు ఆ వీడియోపై మీరూ లుక్కేయండి.