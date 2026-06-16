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PM Modi: సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న పీఎం మోదీ రీల్స్!

PM Modi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కేవలం రాజకీయ వేదికలపైనే కాకుండా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై కూడా సరికొత్త ట్రెండ్‌ను సెట్ చేస్తున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 16 Jun 2026 3:57 PM IST
PM Modi
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PM Modi: సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న పీఎం మోదీ రీల్స్!

PM Modi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కేవలం రాజకీయ వేదికలపైనే కాకుండా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై కూడా సరికొత్త ట్రెండ్‌ను సెట్ చేస్తున్నారు. సంప్రదాయ రాజకీయ ప్రసంగాలు, అధికారిక పర్యటనల వీడియోలకు భిన్నంగా.. మోదీ డిజిటల్ టీమ్ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న సరికొత్త సంగీతాన్ని వాడుతోంది. ప్రధాని మోదీ అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్, ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ , ఎన్నికల ర్యాలీ వీడియోల బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో నేటి తరం యువతను (Gen Z) ఆకట్టుకునేలా ఉన్న అంతర్జాతీయ స్థాయి బీట్స్, నియో-క్లాసికల్ ట్రాక్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

రీల్స్‌లో మారుమోగుతున్న అనిరుధ్ బిజిఎమ్.. 'AA23' థీమ్ సాంగ్‌తో హల్చల్

ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియా వ్యూహంలో సౌత్ ఇండియన్ రాకింగ్ కంపోజర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న ‘AA23’ చిత్రం నుండి విడుదలైన హై-ఎనర్జీ ‘23 థీమ్’ తో పాటు తమిళ చిత్రం డీసీ (DC) లోని ‘రాగా ఆఫ్ రివెంజ్’ వంటి పవర్‌ఫుల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్స్‌ను మోదీ రీల్స్‌లో వాడుతున్నారు. ప్రాంతీయ సెంటిమెంట్‌ను, గ్లోబల్ మ్యూజిక్ ట్రెండ్స్‌ను మిక్స్ చేస్తూ రూపొందిస్తున్న ఈ వీడియోలు మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్‌ను రాబడుతున్నాయి. కోస్టల్ సెక్యూరిటీ కోసం అనిరుధ్ గతంలో చేసిన ‘వందేమాతరం’ క్యాంపెయిన్ నుండి ప్రధానితో ఆయనకు మంచి అనుబంధం ఉంది.

హౌడీ మోదీ జ్ఞాపకాలు.. రిషబ్ శర్మ ‘చాణక్య’ సితార్ మ్యాజిక్

లెజెండరీ పండిట్ రవిశంకర్ ఆఖరి, అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన శిష్యుడు, సితార్ పండితుడు రిషబ్ రిఖీరామ్ శర్మ కంపోజ్ చేసిన ‘చాణక్య’ట్రాక్ కూడా మోదీ వీడియోల్లో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అమెరికాలోని హ్యూస్టన్‌లో జరిగిన చారిత్రాత్మక ‘హౌడీ, మోదీ!’ ఈవెంట్‌లో అప్పటి యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సమక్షంలో సుమారు అరవై ఐదు వేల మంది ప్రేక్షకుల ముందు రిషబ్ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. ఆనాటి నుండి మోదీ డిజిటల్ బ్రాండింగ్‌లో ఆయన నియో-క్లాసికల్ ఫ్యూజన్ మ్యూజిక్ ఒక భాగమైపోయింది.

‘ఉరి’ కంపోజర్ శశ్వత్ సచిదేవ్ ‘డెస్టినీ’ ట్రాక్

జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, ‘ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్’ చిత్రానికి అద్భుతమైన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన శశ్వత్ సచిదేవ్ రూపొందించిన ‘డెస్టినీ – మన్ అట్కేయా’ (Destiny – Mann Atkeya - Dhurandhar చిత్రం నుండి) ట్రాక్‌ను కూడా మోదీ అధికారిక హ్యాండిల్స్ విస్తృతంగా వాడుతున్నాయి. ఉరి చిత్రానికి నేషనల్ అవార్డ్ అందుకున్న సమయంలో ప్రధాని మోదీతో శశ్వత్‌కు ఏర్పడిన పరిచయం, గౌరవం ఈ మ్యూజికల్ కొల్లాబరేషన్‌కు కారణమైంది.

ఆత్మనిర్భర్ భారత్.. డిజిటల్ దౌత్యంలో సరికొత్త మార్పు

గతంలో రాజకీయ నాయకుల పర్యటనలు లేదా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల వీడియోలంటే కేవలం క్లాసికల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంటల్స్ లేదా పాతకాలపు ఆర్కైవ్ స్కోర్స్ మాత్రమే వినిపించేవి. కానీ మోదీ టీమ్ ఆ పద్ధతిని పూర్తిగా మార్చేసింది. నేటి ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా వైరల్ అవుతున్న పాప్, రాక్, , మోడ్రన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్‌ను జోడించడం ద్వారా భారతీయ సంస్కృతిని సరికొత్త కోణంలో గ్లోబల్ ఆడియన్స్‌కు పరిచయం చేస్తున్నారు. ఈ 'న్యూ ఇండియన్ సౌండ్' వ్యూహం మోదీని ఒక మోడ్రన్, ఫార్వర్డ్-థింకింగ్ లీడర్‌గా ప్రొజెక్ట్ చేయడమే కాకుండా.. ఆత్మనిర్భర్, ఆధునిక భారతదేశ స్ఫూర్తిని చాటిచెబుతోంది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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