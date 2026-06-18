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Visual Puzzle: సీతాకోకచిలుకను 5 సెకన్లలో కనిపెట్టగలరా.. మీకంటే తోపు ఉండరు!

Visual Puzzle: ఓ ఆసక్తికరమైన ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Rishvik
Published on: 18 Jun 2026 7:39 PM IST
Visual Puzzle
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Visual Puzzle: సీతాకోకచిలుకను 5 సెకన్లలో కనిపెట్టగలరా.. మీకంటే తోపు ఉండరు!

Visual Puzzle: సోషల్ మీడియాలో ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్‌లు, బ్రెయిన్ టీజర్లు, విజువల్ పజిల్స్‌కు రోజురోజుకూ ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఇవి కేవలం వినోదాన్ని అందించడమే కాకుండా.. మన పరిశీలనా శక్తి, ఏకాగ్రత, సమస్యలను పరిష్కరించే నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

మెదడుకు మంచి వ్యాయామంలా పనిచేసే ఇలాంటి పజిల్స్ అన్ని వయసుల వారిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం నెటిజన్లను తెగ ఆకట్టుకుంటున్న ఓ ఆసక్తికరమైన ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ సవాల్‌ను పూర్తి చేయగలిగితే మీ కంటి పవర్, పరిశీలనా శక్తి ఎంత పదునుగా ఉందో నిరూపించుకున్నట్టే.

పచ్చని తోటలో దాగిన రహస్యం:

ఈ చిత్రంలో ఒక అందమైన పచ్చని తోట కనిపిస్తోంది. చుట్టూ చెట్లు, పూల మొక్కలు, రంగురంగుల కుండీలు, చెక్క కంచెతో ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన దృశ్యం కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ ప్రకృతి అందాల మధ్యలోనే ఒక సీతాకోకచిలుక దాక్కుంది. చుట్టూ ఉన్న ఆకులు, పూల రంగులతో కలిసిపోవడంతో ఆ సీతాకోకచిలుకను మొదటి చూపులో గుర్తించడం అంత సులభం కాదు. కాస్త నిశితంగా పరిశీలిస్తే మాత్రమే అది కనిపిస్తుంది.

5 సెకన్లలో కనిపెట్టగలరా?:

ఈ పజిల్‌లో అసలు ఛాలెంజ్ ఏంటంటే.. దాగి ఉన్న సీతాకోకచిలుకను కేవలం 5 సెకన్లలో గుర్తించాలి. చాలా మంది ప్రయత్నించినప్పటికీ నిర్ణీత సమయంలో దాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. మీ ఏకాగ్రతను పూర్తిగా ఫొటోపై కేంద్రీకరించి ఒకసారి ప్రయత్నించండి. మీరు 5 సెకన్లలోపే సీతాకోకచిలుకను కనిపెట్టగలిగితే.. మీ పరిశీలనా నైపుణ్యం అసాధారణమని చెప్పొచ్చు.

సమాధానం దొరకలేదా?:

ఎంత వెతికినా సీతాకోకచిలుక కనిపించకపోతే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పజిల్‌లో అది చాలా చాకచక్యంగా దాక్కుంది. తోట మధ్యలో కనిపించే చెక్క కంచెకు కుడివైపు చివరన, ఒక పూల కుండీ పక్కన ఉన్న పచ్చని పొదల్లో పసుపు రంగు సీతాకోకచిలుక దాగి ఉంది. చుట్టూ ఉన్న పసుపు-ఆకుపచ్చ రంగుల ఆకులతో కలిసిపోవడంతో అది సులభంగా కంటికి చిక్కదు. అందుకే ఈ ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ చాలామందిని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తోంది. మీరు సమాధానం కనుగొన్నట్లయితే అభినందనలు. లేదంటే మళ్లీ ఒకసారి ఫొటోను పరిశీలించి మీ పరిశీలనా శక్తికి మరింత పదును పెట్టండి.

మీ ఫ్రెండ్స్‌కు కూడా ఛాలెంజ్ విసరండి:

ఈ ఆసక్తికరమైన విజువల్ పజిల్ మీకు నచ్చితే.. మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో షేర్ చేయండి. వారు కూడా 5 సెకన్లలో దాగి ఉన్న సీతాకోకచిలుకను గుర్తించగలరో లేదో పరీక్షించండి. ఇలాంటి బ్రెయిన్ టీజర్లు మెదడును చురుకుగా ఉంచడంతో పాటు సరదాగా సమయాన్ని గడిపే అవకాశం కూడా కల్పిస్తాయి.

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Rishvik

Rishvik

2016లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 10 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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