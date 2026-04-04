Optical Illusion: మీ కళ్లు ఎంత షార్ప్? 5 సెకన్లలో 'b' అక్షరాన్ని కనిపెట్టండి చూద్దాం!

Home స్పెషల్స్Optical Illusion: మీ కళ్లు ఎంత షార్ప్? 5 సెకన్లలో 'b' అక్షరాన్ని కనిపెట్టండి చూద్దాం!

Optical Illusion: మీ పరిశీలనా శక్తిని పరీక్షించే అదిరిపోయే ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ పజిల్. ఈ చిత్రంలో 'd' అక్షరాల మధ్యలో దాగి ఉన్న 'b' అక్షరాన్ని 5 సెకన్లలో కనిపెట్టి మీ ఐక్యూ లెవల్స్ ఎంతో తెలుసుకోండి.

Arun Chilukuri
Published on: 4 April 2026 2:24 PM IST
X

Optical Illusion: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్లు, పిక్చర్ పజిల్స్ బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇవి కేవలం వినోదాన్ని అందించడమే కాకుండా, మన పరిశీలనా శక్తిని (Observation Skills) మెరుగుపరుస్తాయి. తాజాగా ఒక ఆసక్తికరమైన పజిల్ నెటిజన్లకు సవాల్ విసురుతోంది.

ఛాలెంజ్ ఏంటంటే?

పైన ఉన్న చిత్రంలో వరుసగా ఆంగ్ల అక్షరం 'd'లు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ అక్షరాల మధ్యలో ఒకే ఒక్క 'b' అక్షరం దాగి ఉంది. రెండు అక్షరాలు దాదాపు ఒకేలా కనిపిస్తాయి కాబట్టి, ఆ ఒక్క అక్షరాన్ని గుర్తించడం అంత సులభం కాదు.

మీ టైమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది:

మీరు గనుక 5 సెకన్ల వ్యవధిలో ఆ 'b'ని కనిపెట్టగలిగితే, మీ ఐక్యూ (IQ) లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని అర్థం. మీ కళ్లు ఎంత పదునుగా ఉన్నాయో ఇప్పుడే పరీక్షించుకోండి!

సమాధానం కోసం వెతుకుతున్నారా?

చాలా మంది ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ అక్షరాన్ని కనుగొనలేక తలలు పట్టుకుంటున్నారు. మీరు కూడా ఇంకా కనిపెట్టలేకపోయారా? అయితే కంగారు పడకండి.

చిన్న క్లూ: అక్షరాల మధ్యలో కాకుండా, కింది వరుసల వైపు లేదా కుడి వైపు మూలల్లో నిశితంగా చూడండి. అప్పటికీ దొరకకపోతే, కింద ఉన్న ఇమేజ్ సర్చ్ రిజల్ట్స్‌లో మీరు సమాధానాన్ని చూడవచ్చు. ఇటువంటి పజిల్స్ రోజూ సాల్వ్ చేయడం వల్ల మీ ఆలోచనా నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి.



Optical IllusionPicture PuzzleBrain TeaserIQ Test
Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X