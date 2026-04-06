Optical Illusion: మెదడుకు పదును: ఈ లివింగ్ రూమ్‌లో ఓ చేప దాగుంది.. 5 సెకన్లలో కనిపెడితే మీరు జీనియస్!

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ మీ మెదడుకు పని చెబుతుంది. ఈ లివింగ్ రూమ్ ఫోటోలో దాగున్న చేపను 5 సెకన్లలో కనిపెట్టగలరా? మీ పరిశీలనా శక్తిని పరీక్షించుకోండి.

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 11:00 AM IST
Optical Illusion: పజిల్స్, ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్స్ కేవలం కాలక్షేపానికే కాదు, మన మెదడు సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. తరతరాలుగా అన్ని వయసుల వారికి ఇవి మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఫోటో నెటిజన్ల కళ్లకు పని చెబుతోంది.

ఏమిటా ఛాలెంజ్?

పైన కనిపిస్తున్న చిత్రంలో ఒక అందమైన లివింగ్ రూమ్ ఉంది. అక్కడ ఒక పిల్లి, సోఫా, కుండీలు మరియు ఇతర వస్తువులు అమర్చి ఉన్నాయి. అయితే, ఆ గదిలో అందరికీ కనిపించకుండా ఒక 'చేప' దాగుంది. ఆ చేప ఎక్కడుందో కేవలం 5 సెకన్ల వ్యవధిలో కనిపెట్టడమే ఈ పజిల్ సారాంశం.

మెదడుకు వ్యాయామం:

సాధారణంగా ఇలాంటి పజిల్స్‌ను పరిష్కరించడం వల్ల మన పరిశీలనా శక్తి (Observation skills) పెరుగుతుంది. నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్టమైన సమస్యలను విశ్లేషించే సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఈ ఫోటోలో చేపను కనిపెట్టడం అంత సులభం కాదు, ఎంతో ఏకాగ్రతతో గమనిస్తేనే అది కంటపడుతుంది.

మీరు కనిపెట్టారా? 5 సెకన్లలోపే ఆ చేపను గుర్తు పట్టినట్లయితే, మీ కళ్ల పదునుకు మరియు పరిశీలనా శక్తికి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే! మీరు నిజంగానే 'షార్ప్' అని అర్థం.

కనిపెట్టలేకపోయారా? పర్వాలేదు.. సోఫా వెనుక లేదా గది మూలల్లో ఒకసారి నిశితంగా పరిశీలించండి. అప్పటికీ దొరకకపోతే, కింద ఉన్న హింట్ ఫోటోను చూడండి.

ప్రస్తుతం ఈ ఫోటో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్‌కు ఈ ఛాలెంజ్ విసిరి, వారి మెదడుకు పని చెప్పండి!




Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

