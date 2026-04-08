Optical Illusion: మీ కళ్లు ఎంత షార్ప్? ఈ ఫొటోలో దాగి ఉన్న తప్పు పదాన్ని 15 సెకన్లలో కనిపెట్టండి!
Optical Illusion: మీ మెదడుకు పదును పెట్టే సరికొత్త ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ పజిల్. కుప్పలు తెప్పలుగా ఉన్న 'Love' పదాల మధ్య ఒక తప్పు స్పెల్లింగ్ను 15 సెకన్లలో కనిపెట్టగలరా? మీ పరిశీలనా శక్తిని పరీక్షించుకోండి.
నిత్యం ఇంటర్నెట్లో రకరకాల పజిల్స్, బ్రెయిన్ టీజర్స్ మనకు దర్శనమిస్తూనే ఉంటాయి. ఇవి కేవలం కాలక్షేపానికే కాదు, మన మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడానికి, ఏకాగ్రతను పెంచడానికి ఎంతో తోడ్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్స్ (Optical Illusions) మన కళ్లను మరియు మెదడును తప్పుదోవ పట్టించి, మన పరిశీలనా శక్తికి సవాలు విసురుతుంటాయి.
ఏమిటా ఛాలెంజ్?
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫొటో బాగా వైరల్ అవుతోంది. అందులో వరుసల నిండా ఆంగ్ల పదం 'Love' అని రాసి ఉంది. అయితే, అక్కడే ఒక చిన్న మెలిక ఉంది. ఆ పదాల మధ్యలో ఒకే ఒక్క చోట స్పెల్లింగ్ తప్పుగా ఉంది. ఆ తప్పు స్పెల్లింగ్తో ఉన్న పదం ఎక్కడుందో కనిపెట్టడమే ఈనాటి మీ టాస్క్.
కేవలం 15 సెకన్లే టైమ్!
ఈ పజిల్ను సాల్వ్ చేయడానికి మీకు కేవలం 15 సెకన్ల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈ తక్కువ వ్యవధిలో ఆ తప్పు పదాన్ని గుర్తించగలిగితే, మీ పరిశీలనా శక్తి అద్భుతమని చెప్పవచ్చు. చాలా మంది నెటిజన్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ, కేవలం కొద్దిమంది మాత్రమే నిర్ణీత సమయంలో దీనిని సాధించగలిగారు.
ఎందుకు ఈ పజిల్స్?
పజిల్స్ పరిష్కరించడం వల్ల మన ఆలోచనా నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్టమైన సమస్యలను విభిన్న కోణాల్లో ఆలోచించి పరిష్కరించడానికి మన మెదడుకు ఇవి ఒక వ్యాయామంలా పనిచేస్తాయి. అందుకే అన్ని వయసుల వారు ఇలాంటి పజిల్స్పై ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
మీకు దొరికిందా?
మీరు ఇంకా ఆ పదాన్ని వెతుకుతూనే ఉన్నారా? అయితే మీకోసం చిన్న క్లూ.. పదాల వరుసలను పై నుండి కిందకు కాకుండా, కుడి నుండి ఎడమకు నిశితంగా గమనించండి. ఇప్పటికీ దొరక్కపోతే, ఈ కింది ఫొటోలో మార్క్ చేసిన పదాన్ని చూడండి.
పైన ఫోటోలో మార్క్ చేసిన పదంలో Oకు బదులుగా సున్నా (0) ఉంది.