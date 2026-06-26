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Viral Video: ఆశగా ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్ ఓపెన్ చేశాడు.. తీరా వచ్చింది చూడగా

Viral Video: ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ సౌకర్యంగానే ఉన్నా అప్పుడప్పుడు ఆన్‌లైన్ మోసాలు కూడా అదే స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి.

Ravi
By Ravi
Published on: 26 Jun 2026 9:51 AM IST
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Viral Video: ఆశగా ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్ ఓపెన్ చేశాడు.. తీరా వచ్చింది చూడగా

Viral Video: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. ఇంట్లో కూర్చుని ఒక క్లిక్ ద్వారా నచ్చిన వస్తువును సులభంగా ఆర్డర్ చేసుకునే సదుపాయం ఉండటంతో ఎక్కువ మంది దీనిపైనే ఆధారపడుతున్నారు. ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ వల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది కానీ, కొన్నిసార్లు ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులకు బదులు వేరే వస్తువులు రావడం లాంటి చేదు అనుభవాలు కొనుగోలుదారులకు ఎదురవుతున్నాయి. తాజాగా ఆన్‌లైన్‌లో స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆర్డర్ చేసిన ఓ కస్టమర్‌కు ఇలాంటి ఘోరమైన అనుభవమే ఎదురైంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ వ్యక్తి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్‌లో సుమారు రూ. 35 వేల విలువైన ఒక బ్రాండెడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఆర్డర్ చేశాడు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన ఆ కస్టమర్‌కు ఆర్డర్ డెలివరీ అయ్యే రోజు రానే వచ్చింది. డెలివరీ బాయ్ పార్శిల్ ఇవ్వగానే కస్టమర్ ఎంతో సంతోషంగా దాన్ని తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆ బాక్స్‌ను ఓపెన్ చేసి చూడగా అందులో ఉన్న వస్తువును చూసి అతడికి ఒక్కసారిగా షాక్ తగిలింది. రూ. 35 వేల ఖరీదైన మొబైల్ ఫోన్ ఉండాల్సిన ఆ బాక్స్‌లో కేవలం బట్టలు ఉతికే లాండ్రీ సబ్బు దర్శనమిచ్చింది. దీంతో కంగుతిన్న ఆ బాధితుడు వెంటనే సంబంధిత ఈ-కామర్స్ కస్టమర్ కేర్‌కు ఫిర్యాదు చేసి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశాడు.

గతంలో కూడా ఆన్‌లైన్‌లో ల్యాప్‌టాప్‌లు, ఐఫోన్లు ఆర్డర్ చేస్తే బాక్స్‌లలో సబ్బు బిళ్లలు, ఇటుక రాళ్లు, బట్టలు ఉతికే పౌడర్ ప్యాకెట్లు వచ్చిన సంఘటనలు చాలానే వెలుగుచూశాయి. డెలివరీ మధ్యలో కొందరు కేటుగాళ్లు ప్యాకింగ్‌ను ట్యాంపర్ చేసి ఈ మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ స్కామ్‌ల పట్ల వినియోగదారులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్స్ తీసుకునే సమయంలో ఈ కింది జాగ్రత్తలు పాటించాలి:

1. డెలివరీ బాయ్ పార్శిల్ ఇవ్వగానే ముందుగా బాక్స్ టేప్ ఏమైనా కట్ అయ్యిందా లేదా ట్యాంపరింగ్ జరిగిందా అనేది నిశితంగా గమనించాలి.

2. ఏవైనా ఖరీదైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఆర్డర్ చేసినప్పుడు, కచ్చితంగా పార్శిల్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడా కట్ చేయకుండా ఒక కంటిన్యూయస్ అన్‌బాక్సింగ్ వీడియోను రికార్డ్ చేసుకోవాలి.

3. ఓపెన్ బాక్స్ డెలివరీ సదుపాయం ఉంటే దానిని ఎంచుకోవడం చాలా సురక్షితం.

దీనిద్వారా ఒకవేళ ఏవైనా తప్పుడు వస్తువులు వచ్చినా వెంటనే సంబంధిత ఈ-కామర్స్ సంస్థకు ఫిర్యాదు చేసి, మీ డబ్బును వెనక్కి పొందడానికి ఆ వీడియో గట్టి ఆధారంగా ఉపయోగపడుతుంది.


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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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