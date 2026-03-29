Hyderabad: లక్ష్మీ మంచు టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ విద్యార్థుల కోసం కదిలిన టాలీవుడ్!

Hyderabad: ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ సమర్పణలో లక్ష్మీ మంచు యొక్క ‘టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్’ వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం 2026 హైదరాబాద్లో ఘనంగా నిర్వహణ — ప్రభుత్వ పాఠశాలల పిల్లల విద్యకు మద్దతు
హైదరాబాద్ (తెలంగాణ), భారతదేశం – మార్చి 27, 2026:
ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ సమర్పణలో, నటి మరియు సామాజిక సేవకురాలు లక్ష్మీ మంచు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం 2026, హైదరాబాద్లోని హెచ్ఐసీసీ కన్వెన్షన్ సెంటర్ (HICC) లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం, కార్పొరేట్, విద్యా రంగం, సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరై, ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో చదువుతున్న పిల్లల నాణ్యమైన విద్యకు మద్దతు తెలిపారు.
ఈ వార్షిక కార్యక్రమం ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడం మరియు వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లల అభ్యాస ఫలితాలను మెరుగుపరచడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రస్తావించింది. ప్రతి చిన్నారికి వారి సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏవైనా సరే, నాణ్యమైన విద్య అందేలా ప్రభుత్వం, కార్పొరేట్లు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు మరియు వ్యక్తుల మధ్య భాగస్వామ్యం అవసరమని ఈ వేదిక నొక్కి చెప్పింది.
ఈ వేడుకలో భాగంగా భారత సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖులు విద్యా సేవకు మద్దతుగా ర్యాంప్ వాక్ చేశారు. ప్రముఖ డిజైనర్ రామ్జ్ రూపొందించిన ప్రత్యేక కలెక్షన్స్తో పాటు సాఖీ హెరిటేజ్ దుస్తులు మరియు రోజ్ జ్యువెలరీ ఆభరణాలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. ఈ ఫ్యాషన్ ప్రదర్శన సినిమా, ఫ్యాషన్ మరియు సేవ భావనల సమ్మేళనంగా నిలిచింది.
ఈ కార్యక్రమంలో ర్యాంప్ వాక్ చేసిన ప్రముఖులు:
లక్ష్మీ మంచు, సీరత్ కపూర్, అక్షర గౌడ, పాయల్ రాజ్పుట్, హెబ్బా పటేల్, తేజస్వి మదివాడ, ఫరియా అబ్దుల్లా, మాన్విత కామత్, తేజు అశ్విని, రాశి సింగ్, శివాని నాగారం, దక్ష నగర్కర్, అభిజ్ఞ వుత్తలూరు, పావని, నందిత స్వేత, సుహాసిని గారు, చారిత వర్మ, రితికా నాయక్, అమృత అయ్యర్, ఐశ్వర్య అర్జున్, శ్రీదేవి కోర్ట్, జయప్రద, అవంతిక సుందర్, సంద్యా రాజు, రాఫ్తార్, శివ కందుకూరి, అరవింద్ కృష్ణ, ప్రిన్స్, విరాజ్ అశ్విన్, సౌరభ్ ధింగ్రా, విశ్వంత్, ఆదిత్, రోషన్ కె, అర్జున్ జాండర్ లామా, నందు, నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహ, ప్రియదర్శి పులికొండ, రోషన్, మరియు ప్రియతమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ సంస్థను 2014లో లక్ష్మీ మంచు స్థాపించారు. ఈ సంస్థ ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడం మరియు వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్స్, ఐసీటీ ఆధారిత అభ్యాసం, ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ, వాలంటీర్ కార్యక్రమాలు మరియు ప్రాథమిక చదువు-లెక్కల నైపుణ్యాల అభివృద్ధిపై ఈ సంస్థ పనిచేస్తోంది.
ఇప్పటి వరకు ఈ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా 3 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులపై ప్రభావం చూపింది మరియు 1,549 ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మద్దతు అందించింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి ఈ సంస్థ పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది.
లక్ష్మీ మంచు గారు, టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ చైర్పర్సన్ మరియు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ మాట్లాడుతూ:
“ప్రతి చిన్నారికి, వారి నేపథ్యం ఏదైనా సరే, నాణ్యమైన విద్య అందాలి అనే నమ్మకంతోనే టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్ ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలకు ప్రధాన ఆధారం. వాటిని బలోపేతం చేయడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక సామాజిక మార్పు సాధ్యమవుతుంది. ఈ నిధుల సేకరణ కార్యక్రమం కేవలం ఒక ఈవెంట్ మాత్రమే కాదు, భాగస్వాములు, దాతలు, వాలంటీర్లు కలిసి పిల్లల భవిష్యత్తును మార్చే ఉద్యమం. కలిసి మనం లక్షలాది పిల్లల భవిష్యత్తును వెలుగులోకి తీసుకురాగలం.”
రూబిన్ చరియన్, జనరల్ మేనేజర్, నవోటెల్ హైదరాబాద్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ & HICC మాట్లాడుతూ:
“ఈ అర్థవంతమైన కార్యక్రమంలో మళ్లీ టీచ్ ఫర్ ఛేంజ్తో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. పిల్లల విద్యకు మద్దతు ఇవ్వడం సమాజానికి చేసే గొప్ప సేవ. లక్ష్మీ మంచు గారి దృష్టి మరియు టీమ్ కృషిని మేము అభినందిస్తున్నాము.”
ఈ కార్యక్రమానికి ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా మద్దతు ఇవ్వగా, నవోటెల్ హైదరాబాద్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ సహ-ఆతిథ్య సంస్థగా వ్యవహరించింది. ఈవెంట్ ప్రొడక్షన్ మరియు డెకర్ భాగస్వామిగా ఈవెంట్ గ్లోబల్ పనిచేసింది.