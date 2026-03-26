ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడుతున్నారా? ఈ చిన్న పొరపాటుతో పనికిరాకుండా పోవచ్చు..!

Induction Sooktop Safety: ప్రస్తుతం వంటగదిలో ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్ ఓ కీలక భాగమైపోయింది. అయితే, దీనిని వినియోగించే క్రమంలో మనం చేసే చిన్న పొరపాట్లు భారీ నష్టానికి దారితీస్తాయని మీకు తెలుసా? ముఖ్యంగా వంట పూర్తయిన వెంటనే మెయిన్ స్విచ్ కట్టేయడం వల్ల లోపలి సర్క్యూట్ బోర్డు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. మీ ఇండక్షన్ సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే.

Venkat
Published on: 26 March 2026 8:00 AM IST
Induction Sooktop Safety: ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్‌ల వినియోగం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. గ్యాస్ ధరల పెరుగుదలతో చాలామంది దీనిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, కొత్తగా వాడేవారు చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల ఈ ఖరీదైన పరికరాలు త్వరగా పాడైపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యుత్తును ఆదా చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేసే పనులు మీ ఇండక్షన్‌ను శాశ్వతంగా పనికిరాకుండా చేయవచ్చు.

కూలింగ్ ఫ్యాన్ ప్రాముఖ్యత తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..?

ఇండక్షన్ కుక్‌టాప్ విద్యుదయస్కాంత సాంకేతికతతో పనిచేస్తుంది. ఇది పనిచేస్తున్నప్పుడు లోపల ఉండే కాయిల్స్, సర్క్యూట్లు విపరీతమైన వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ వేడిని తగ్గించడానికి ప్రతి ఇండక్షన్ లోపల ఒక చిన్న కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది. మనం వంట పూర్తి చేసిన తర్వాత, లోపల ఉన్న వేడిని బయటకు పంపడానికి ఈ ఫ్యాన్ మరికొంత సేపు తిరుగుతూనే ఉంటుంది.

మెయిన్ స్విచ్ వెంటనే కట్టేస్తే ఏమవుతుంది?

చాలామంది వంట కాగానే హడావిడిగా మెయిన్ బోర్డు వద్ద స్విచ్ కట్టేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఒక్కసారిగా ఆగిపోతుంది. దీనివల్ల లోపల పేరుకుపోయిన వేడి బయటకు వెళ్లడానికి మార్గం ఉండదు. ఈ అధిక వేడి కారణంగా ఇండక్షన్ లోపల ఉండే మదర్ బోర్డు, సెన్సార్లు కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మదర్ బోర్డు పాడైతే దానిని బాగు చేయించడం చాలా ఖరీదైన పని, కొన్నిసార్లు కొత్త ఇండక్షన్ కొన్నంత ఖర్చవుతుంది.

సరైన పద్ధతిలో ఎలా వాడాలి?

మీ ఇండక్షన్ ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి.

♦ వంట పూర్తయిన తర్వాత ముందుగా ఇండక్షన్ పైన ఉన్న 'ఆన్/ఆఫ్' లేదా 'పవర్' బటన్ నొక్కండి.

♦ ఆ తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల పాటు వేచి చూడండి. అప్పుడు లోపల ఫ్యాన్ తిరుగుతున్న శబ్దం మీకు వినిపిస్తుంది.

♦ ఫ్యాన్ పూర్తిగా ఆగిపోయి, శబ్దం రావడం ఆగిపోయిన తర్వాతే గోడకు ఉన్న మెయిన్ స్విచ్‌ను ఆపివేయండి.

♦ ఇండక్షన్ పైన ఎప్పుడూ ఖాళీ పాత్రలను ఉంచి వేడి చేయకండి.

♦ ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల ఇండక్షన్ సురక్షితంగా ఉండటమే కాకుండా, రిపేర్ ఖర్చులు కూడా తప్పుతాయి.

Induction Cooktop SafetyInduction Maintenance TipsInduction Cooling Fan RoleKitchen Appliance Care
2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

