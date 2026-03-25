Viral Video: ఏడాదికి రెండే రెండు రోజులు రైలొచ్చే స్టేషన్.. ఎక్కడో తెలుసా?
Viral Video: సాధారణంగా రైల్వే స్టేషన్ అంటే నిరంతరం ప్రయాణికుల రద్దీ, రైళ్ల కూతలు, అనౌన్స్మెంట్లతో సందడిగా ఉంటుంది. కానీ, మన దేశంలో ఒక రైల్వే స్టేషన్ మాత్రం ఏడాది పొడవునా నిర్మానుష్యంగా ఉండి, కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే కళకళలాడుతుంది. అదే పంజాబ్లోని హుస్సేనీవాలా (Hussainiwala) రైల్వే స్టేషన్. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
సరిహద్దులో ఆఖరి స్టేషన్
పంజాబ్లోని ఫిరోజ్పుర్ - హుస్సేనీవాలా సరిహద్దులో ఉన్న ఈ స్టేషన్, ఈ రైల్వే రూట్లో చివరిది. ఇక్కడ రైలు పట్టాలు ఉన్నప్పటికీ, నిత్యం రైళ్లు నడవవు. కేవలం ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే రైల్వే శాఖ ఇక్కడికి రైళ్లను నడుపుతుంది.
ఆ రెండు రోజులు ఏవంటే?
ఈ స్టేషన్కు ఏడాదిలో కేవలం రెండు సార్లు మాత్రమే రైలు భాగ్యం కలుగుతుంది. మార్చి 23: విప్లవ వీరుడు భగత్ సింగ్ వర్ధంతి (షహీద్ దివస్) సందర్భంగా వేలాది మంది సందర్శకులు ఇక్కడికి వస్తారు. వారి సౌకర్యార్థం రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక రైలును నడుపుతుంది. ఏప్రిల్ 13: సిక్కుల పండుగ 'వైశాఖి' సందర్భంగా ఇక్కడికి రైలు వస్తుంది.
రైలు లేని రోజుల్లో 'రోడ్డు'గా వినియోగం
మిగిలిన 363 రోజులు ఈ ట్రాక్పై ఎలాంటి రైళ్లు తిరగవు. దీంతో స్థానిక ప్రజలు ఈ రైల్వే ట్రాక్నే రోడ్డు మార్గంగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ భవనం ఉన్నప్పటికీ, సిబ్బంది లేదా ప్రయాణికులు కనిపించరు.
‘నార్తెన్ వ్లాగర్’ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఒక ట్రావెల్ వ్లాగర్ ఈ స్టేషన్కు సంబంధించిన వీడియోను పోస్ట్ చేయడంతో ఇది వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇప్పటికే ఈ వీడియోను 11 లక్షల మందికి పైగా వీక్షించారు. "భారతదేశంలో ఇలాంటి స్టేషన్ కూడా ఉందా?" అంటూ నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.