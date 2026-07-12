Train: మీరు సొంతంగా రైలు బుక్ చేసుకోండిలా.! ఫుల్ టారిఫ్ రేట్ ఇదిగో..
Train: భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణీకులు ఒక పూర్తి రైలును లేదా ప్రత్యేక కోచ్ను అద్దెకు తీసుకోవచ్చనే విషయం మీకు తెలుసా? దీనిని 'ఫుల్ టారిఫ్ రేట్' అంటారు.
Train: భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణీకులు ఒక పూర్తి రైలును లేదా ప్రత్యేక కోచ్ను అద్దెకు తీసుకోవచ్చనే విషయం మీకు తెలుసా? దీనిని 'ఫుల్ టారిఫ్ రేట్' అంటారు. ఈ సౌకర్యం ఎలా పొందాలి? దీనికి అయ్యే ఖర్చు, నిబంధనలేంటి.?
సాధారణంగా మనం రైలులో ప్రయాణించేటప్పుడు ఒకటో రెండో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకుంటాం. కానీ, ఎప్పుడైనా మొత్తం రైలును లేదా ఒక ప్రత్యేక కోచ్ను మీ కుటుంబం లేదా స్నేహితుల కోసం మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? భారతీయ రైల్వే కల్పించిన ఒక అద్భుతమైన సదుపాయం ద్వారా ఇది ఇప్పుడు సాధ్యమే. దీనినే 'ఫుల్ టారిఫ్ రేట్' అంటారు. ఏదైనా ప్రత్యేక వేడుకల కోసం, యాత్రల కోసం లేదా సమూహంగా ప్రయాణించాలనుకునే వారికి ఈ 'ఫుల్ టారిఫ్ రేట్' సౌకర్యం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మీరు కోరుకున్న గమ్యస్థానానికి ప్రత్యేకంగా ఒక రైలును లేదా ప్రత్యేక కోచ్ను కేటాయించుకుని, మీకు నచ్చిన విధంగా ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ప్రయాణాన్ని మరింత వ్యక్తిగతంగా, సౌకర్యవంతంగా మార్చుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం.
ఈ సదుపాయాన్ని పొందాలనుకునే ప్రయాణీకులు కొంత ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే, దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తులను ప్రయాణ తేదీకి కనీసం 30 రోజుల ముందుగా లేదా గరిష్టంగా 6 నెలల ముందుగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయ పరిమితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మీరు మీ ప్రయాణాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్ ద్వారా లేదా స్టేషన్కు నేరుగా వెళ్లడం ద్వారా కూడా ఈ సదుపాయాన్ని మీరు పొందవచ్చు. ప్రతి సౌకర్యానికి ఒక రుసుము ఉన్నట్లే, దీనికి కూడా కొంత భద్రతా డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఒక ప్రత్యేక కోచ్ను బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే, రూ. 50 వేలు డిపాజిట్ చెల్లించాలి. అదే మీరు మొత్తం రైలును అద్దెకు తీసుకోవాలనుకుంటే, కనీసం రూ. 9 లక్షల వరకు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణ ప్రణాళికను బట్టి, మీరు ఎంచుకున్న మార్గాన్ని బట్టి ఈ ధరలు, నియమాలు మారవచ్చు, కాబట్టి బుక్ చేసే ముందు రైల్వే అధికారిక సమాచారాన్ని చదవడం మంచిది.
నేటి డిజిటల్ కాలంలో రైల్వే సేవలు మరింత అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్లకుండానే ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా ఈ బుకింగ్ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు. ఆన్లైన్లో సౌకర్యంగా లేని వారికి, స్టేషన్కు నేరుగా వెళ్లి అధికారులను సంప్రదించే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు ఏ పద్ధతిని ఎంచుకున్నా, స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగడం మంచిది. ఎఫ్.టి.ఆర్ బుకింగ్ ప్రక్రియలో ఆన్లైన్ సేవలు సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, పారదర్శకతను కూడా పెంచుతాయి. సమూహంగా కలిసి ప్రయాణించడం అనేది ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తుంది.
మీ కుటుంబంతో కలిసి ఒక ప్రత్యేక కోచ్లో ప్రయాణించడం వల్ల మీరు ఒకరికొకరు దగ్గరవుతారు. సొంత రైలులో ప్రయాణించడం వల్ల మీ సమయానికి అనుగుణంగా ప్రయాణం సాగుతుంది. రైలు కిటికీలోంచి ప్రకృతిని చూస్తూ, ఆత్మీయులతో సరదాగా గడిపే ప్రతి క్షణం మీ ప్రయాణాన్ని చిరస్మరణీయంగా మారుస్తుంది. ప్లాన్ చేసినట్లుగా జరిగి, ప్రయాణం విజయవంతమైతే, అది జీవితంలో ఒక మధురమైన జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోతుంది.