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Viral Video: వరదలో చిక్కుకున్న మహిళ.. సాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చిన యువకుడు.. నెటిజన్లు ఫిదా!

Viral Video: భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్లు జలమయమై వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Ravi
By Ravi
Updated on: 18 July 2026 4:00 PM IST
Viral Video
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Viral Video: వరదలో చిక్కుకున్న మహిళ.. సాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చిన యువకుడు.. నెటిజన్లు ఫిదా!

Viral Video: భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్లు జలమయమై వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తాజాగా బిలాస్‌పూర్‌లో ఒక మహిళ తన స్కూటర్‌తో వరద నీటిలో ఇబ్బంది పడుతుండగా.. ఆ వివరాలు ఇలా..

ప్రస్తుతం వర్షాకాలం కావడంతో చాలా ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వరద నీటితో నిండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వాహనదారులు, ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బిలాస్‌పూర్‌లో చోటుచేసుకున్న ఒక ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వరద నీటిలో తన స్కూటర్ స్టార్ట్ అవ్వక ఇబ్బంది పడుతున్న ఒక మహిళకు, ఒక గుర్తు తెలియని యువకుడు సాయం అందించడం ఆకట్టుకుంటోంది.

బిలాస్‌పూర్‌లోని ఒక ప్రధాన రహదారిపై వర్షపు నీరు భారీగా చేరింది. ఆ సమయంలో ఒక మహిళ తన స్కూటర్‌పై వెళ్తుండగా, ఇంజిన్‌లోకి నీరు వెళ్లడంతో అది మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. వరద ఉధృతికి ఆమె స్కూటర్‌ను బయటకు తీయలేక ఇబ్బంది పడుతుంటే, అటుగా వెళ్తున్న ఒక యువకుడు గమనించాడు. ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ఆ యువకుడు నీటిలోకి దిగి ఆమె స్కూటర్‌ను నెట్టుకుంటూ సురక్షిత ప్రాంతానికి చేర్చాడు. ఆ యువకుడి మానవత్వం పట్ల అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

ఈ దృశ్యాన్ని అక్కడున్న కొందరు వీడియో తీసి ఇంటర్నెట్‌లో అప్‌లోడ్ చేశారు. ఆ వీడియోలో యువకుడు ఎంత నిబద్ధతతో సాయం చేశాడో చూడవచ్చు. కష్టాల్లో ఉన్నవారికి సాయం చేయడం ఒక గొప్ప గుణమని నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు. బాధ్యత గల పౌరుడిగా ఆయన చేసిన ఈ మంచి పని అందరికీ స్ఫూర్తినిస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న సాయాలు సమాజంలో మానవత్వాన్ని చాటిచెబుతాయి. కష్టకాలంలో స్పందించి సాయం అందించిన ఆ యువకుడిని అందరూ అభినందిస్తున్నారు.


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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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