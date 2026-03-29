Viral Video : లైవ్ షోలో పళ్లు ఊడిపోయినా చిరునవ్వు చెదరలేదు.. 'మిస్ గ్రాండ్ థాయ్లాండ్'లో వింత ఘటన
Viral Video : మిస్ గ్రాండ్ థాయ్లాండ్ స్టేజ్ పై కమోల్వాన్ చానాగోకు వింత అనుభవం ఎదురైంది. ఆమె నకిలీ పళ్లు జారిపడ్డా, ఏమాత్రం తడబడకుండా షోను పూర్తి చేసి నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంది.
Viral Video : సాధారణంగా సౌందర్య పోటీలు అంటే పర్ఫెక్షన్ ఉండాలని అందరూ భావిస్తారు. ర్యాంప్ మీద నడిచేటప్పుడు అడుగు తడబడినా లేదా వేసుకున్న డ్రెస్ కాస్త అటు ఇటు అయినా ఆ మోడల్స్కు అదో పెద్ద అవమానంలా అనిపిస్తుంది. కానీ, తాజాగా మిస్ గ్రాండ్ థాయ్లాండ్ పోటీల్లో ఒక ఊహించని సంఘటన జరిగింది. స్టేజ్ మీద అందరూ చూస్తుండగానే ఒక సుందరి నోట్లోని పళ్లు జారి కిందపడ్డాయి. అయితే, ఆ సమయంలో ఆమె భయపడకుండా వ్యవహరించిన తీరు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటోంది.
అసలేం జరిగింది?
మార్చి 25న జరిగిన మిస్ గ్రాండ్ థాయ్లాండ్ మొదటి రౌండ్లో ఈ వింత సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్న కమోల్వాన్ చానాగో ర్యాంప్ మీదకు వచ్చి తన పరిచయాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఆమె ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో, అనుకోకుండా ఆమె నోట్లోని నకిలీ పళ్లు జారి కిందకు రావడం మొదలయ్యాయి. లక్షలాది మంది చూస్తున్న ఆ వేదికపై ఎవరికైనా ఇది అత్యంత అవమానకరమైన క్షణంగా అనిపించవచ్చు. సాధారణంగా ఎవరైనా గందరగోళానికి గురై స్టేజ్ మీద నుంచి పారిపోయే పరిస్థితి అది. కానీ కమోల్వాన్ అలా చేయలేదు.
ఆత్మవిశ్వాసానికి నిలువుటద్దంలా..
తన పళ్లు జారిపోతున్నాయని గ్రహించిన వెంటనే కమోల్వాన్ ఏమాత్రం భయపడలేదు. చాలా ప్రశాంతంగా వెనక్కి తిరిగి, కెమెరాలకు కనిపించకుండా తన పళ్ల సెట్ను సరిచేసుకుంది. మరుక్షణమే ఒక ముసిముసి నవ్వు నవ్వి, ఏమీ జరగనట్టే మళ్ళీ తన స్పీచ్ను కొనసాగించింది. ఆమె ముఖంలో ఎక్కడా సిగ్గు పడుతున్న భావం గానీ, టెన్షన్ గానీ కనిపించలేదు. ఆ ఒత్తిడి ఉన్న స్టేజ్ మీద ఆమె చూపిన ఆ పరిణతి జడ్జీలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది.
సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీ అయిపోయింది
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే వైరల్ అయ్యింది. సాధారణంగా బ్యూటీ పోటీల్లో మోడల్స్ చేసే తప్పులను నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తుంటారు. కానీ ఈ విషయంలో సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. కమోల్వాన్ ధైర్యాన్ని చూసి అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. "అందం అంటే కేవలం మేకప్, పర్ఫెక్ట్ పళ్లు మాత్రమే కాదు.. క్లిష్ట పరిస్థితిలో మనల్ని మనం ఎలా సంభాళించుకుంటాం అనేదే నిజమైన అందం" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో #RealBeauty, #Confidence వంటి హ్యాష్ ట్యాగ్లు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
ఒక గొప్ప పాఠం నేర్పింది
ఈ చిన్నపాటి ప్రమాదం ద్వారా కమోల్వాన్ ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చింది. జీవితంలో ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు లేదా అనుకోని సంఘటనలు ఎదురుకావచ్చు. ఆ సమయంలో కుంగిపోకుండా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితేనే విజయం వరిస్తుందని ఆమె నిరూపించింది. ప్రస్తుతం ఈ థాయ్ సుందరి వీడియో లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది. పర్ఫెక్ట్ గా కనిపించడం కంటే, రియల్ గా ఉండటమే గొప్ప అని ఆమె చాటిచెప్పింది.