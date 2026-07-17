Viral: 70 గంటల పని వేళలకు గుడ్ బై! న్యూజిలాండ్ ఆఫీసు కల్చర్ చూస్తే స్టన్ అవుతారు..
Viral: భారతదేశంలో కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న 70 గంటల పని వేళల చర్చ జరుగుతున్న తరుణంలో, న్యూజిలాండ్లోని ఆఫీసు సంస్కృతి గురించి ఒక భారతీయ మహిళ చేసిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
Viral: భారతీయ కార్పొరేట్ రంగంలో గత కొంత కాలంగా పని వేళల గురించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఉద్యోగులు వారానికి 70 గంటల పాటు పనిచేయాలనే వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విమర్శలకు దారితీశాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, న్యూజిలాండ్లో నివసిస్తున్న ఒక భారతీయ మహిళ తన ఆఫీసు అనుభవాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఆమె పంచుకున్న వివరాలు చూసి భారతీయ ఉద్యోగులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
ఆమె పోస్ట్ ప్రకారం, న్యూజిలాండ్లో కార్పొరేట్ సంస్థలు కేవలం వారానికి గరిష్టంగా 40 గంటల పని వేళలను మాత్రమే పాటిస్తాయి. ఈ నిబంధన చాలా కఠినంగా అమలు చేస్తారని, నిర్ణీత సమయం తర్వాత ఉద్యోగులు ఆఫీసులో ఉండరని ఆమె వివరించింది. ఆఫీసు పనిని ఇంటికి తీసుకురావడం లేదా సెలవు రోజుల్లో పని చేయడం వంటి సంస్కృతి అక్కడ అసలు లేదని ఆమె తెలిపింది. ఈ పోస్ట్ చూసిన నెటిజన్లు భారత్లో ఎప్పుడు ఇలాంటి పని వేళలు వస్తాయని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఈ విషయంపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు భారతీయ కంపెనీలు కూడా ఉద్యోగుల ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పని వేళలను తగ్గించాలని కోరుతున్నారు. మరికొందరు మాత్రం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో 40 గంటల పని వేళలు సాధ్యం కావని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పని-జీవిత సమతుల్యత ప్రాధాన్యతను ఈ పోస్ట్ మరోసారి తెరపైకి తెచ్చింది.
కాగా, ప్రతి ఉద్యోగికి తన వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ముఖ్యమే. పనిలో నాణ్యత పెరగాలంటే కేవలం గంటలు లెక్కించకుండా, ఉద్యోగుల మానసిక ప్రశాంతతను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ఏ కార్పొరేట్ సంస్థకైనా అవసరమే.