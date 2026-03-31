Viral Video : భయంతో వణికిపోతున్న కొడుకు కోసం తండ్రి ఏం చేశాడో తెలుసా? వైరల్ అవుతున్న ఎమోషనల్ వీడియో
Viral Video : ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చూసి భయపడుతున్న కొడుకు కోసం తండ్రి చేసిన మనసుని కదిలించే పని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Viral Video : సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో వీడియోలు కనిపిస్తుంటాయి. కానీ కొన్ని వీడియోలు మాత్రమే మన మనసును పిండేస్తాయి. అలాంటి ఒక హృదయ విదారక, అదే సమయంలో ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమైన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కన్నబిడ్డ కష్టంలో ఉంటే ఏ తండ్రి అయినా అండగా నిలబడతాడని ఈ వీడియో మరోసారి నిరూపించింది.సాధారణంగా ఆసుపత్రి వాతావరణం అంటేనే పిల్లలు గజగజ వణికిపోతారు. అందులోనూ ఎంఆర్ఐ (MRI) స్కాన్ అంటే పెద్దవాళ్లకే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది. ఆ మెషిన్ నుంచి వచ్చే వింత శబ్దాలు, చీకటిగా ఉండే ఆ గొట్టం లాంటి నిర్మాణం చూసి ఒక చిన్నారి తీవ్రమైన భయాందోళనకు గురయ్యాడు. తనను ఒక్కడినే ఆ మెషిన్ లోపలికి పంపిస్తారని, తన కాళ్లు చేతులు కట్టేస్తారని ఆ పిల్లాడు భయంతో వెక్కి వెక్కి ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ దృశ్యం చూస్తున్న ఎవరికైనా కన్నీళ్లు ఆగవు.
కొడుకు భయాన్ని పోగొట్టేందుకు తండ్రి చేసిన సాహసం
తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన కొడుకు పడుతున్న తపన చూసి ఆ తండ్రి తట్టుకోలేకపోయాడు. వెంటనే ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ముందుగా బాబును ఎంఆర్ఐ బెడ్పై పడుకోబెట్టి, ఆ తర్వాత తను కూడా పక్కనే పడుకున్నాడు. కొడుకును తన గుండెలకు హత్తుకుని, గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు. ఆ మెషిన్ లోపలికి వెళ్తున్నంత సేపు, లోపల ఉన్నంత సేపు తన తండ్రి తన పక్కనే ఉన్నాడని, తనను ఏమీ కాదని ఆ పిల్లాడికి భరోసా ఇచ్చాడు. తండ్రి స్పర్శ తగలగానే ఆ పిల్లాడు మెల్లగా ఏడుపు ఆపి శాంతించాడు.
నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకున్న సూపర్ డాడ్
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన కొద్దిసేపటికే లక్షలాది వ్యూస్ సంపాదించింది. "లోకానికి అతను కేవలం ఒక తండ్రి కావచ్చు.. కానీ ఆ క్షణంలో ఆ పిల్లాడికి అతనే ఒక సర్వస్వం" అని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. తండ్రి ప్రేమలో ఉండే ఆ శక్తి మరే దానిలోనూ ఉండదని, బిడ్డల కోసం తండ్రి ఏ స్థాయికైనా వెళ్తారని ఈ వీడియో చూసి నెటిజన్లు భావోద్వేగానికి లోనవుతున్నారు. ఆసుపత్రి సిబ్బంది కూడా ఆ తండ్రి ప్రేమను చూసి ఫిదా అయిపోయారు.