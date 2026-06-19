Dog vs Monkey: కోతి - కుక్కల శత్రుత్వం కథ మీకు తెలుసా..? ఈ పగ ఈనాటిది కాదు
Dog vs Monkey: వీధిలో కోతి కనిపిస్తే చాలు కుక్కలు ఎందుకు అంతలా మొరుగుతాయి?
Dog vs Monkey Rivalry: మనం నిత్యం చూసే వీధి దృశ్యాలలో ఒకటి ఒక కోతి చెట్టు మీదో, గోడ మీదో కూర్చుని ఉంటే, కింద నాలుగైదు కుక్కలు చేరి గట్టిగా మొరుగుతూ రచ్చ రచ్చ చేస్తుంటాయి. కోతి కూడా తక్కువ తినకుండా పళ్ళు ఇకిలిస్తూ, కుక్కలను భయపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పిల్లి-ఎలుక వైరల్ కథ అందరికీ తెలిసిందే, కానీ ఈ కోతి-కుక్క శత్రుత్వం వెనుక ఉన్న సైన్స్, వాటి సహజ ప్రవర్తన గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
కుక్కలకు తమ ప్రాంతం అంటే చాలా ప్రాణం. వీధిలో ఉండే కుక్కలు ఆ ఏరియాను తమ సామ్రాజ్యంగా భావిస్తాయి. అక్కడికి ఏ కొత్త జంతువు వచ్చినా సహించవు. కోతులు ఒక చోట స్థిరంగా ఉండకుండా, గుంపులుగా ఒక ఏరియా నుంచి మరో ఏరియాకు వస్తుంటాయి. అలా కోతులు తమ ఏరియాలోకి రావడం కుక్కలకు అస్సలు నచ్చదు. తమ సామ్రాజ్యంలోకి చొరబడిన శత్రువును అడ్డుకోవడానికే కుక్కలు అంతలా మొరుగుతాయి.
ఈ రెండు జంతువుల మధ్య వైరం పెరగడానికి ఆహారం ప్రధాన కారణం. నగరాల్లో, గ్రామాల్లో కోతులు, కుక్కలు రెండూ మనుషులు పడేసే ఆహారం లేదా చెత్తకుండీలపైనే ఆధారపడతాయి. అయితే, కోతులు చాలా తెలివైనవి. కుక్కల నోటి దాకా వచ్చిన ఆహారాన్ని కూడా కోతులు క్షణాల్లో లాక్కొని చెట్లు ఎక్కేస్తాయి. కుక్కలు పైకి రాలేవు కాబట్టి, కింద ఉండి కేవలం అరవడమే చేస్తాయి. ఈ ఆహారపు పోటీ వాటి మధ్య శత్రుత్వాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
కోతులు తమ పిల్లలను ప్రాణంగా చూసుకుంటాయి. పొరపాటున ఏదైనా కోతి పిల్ల కింద పడితే, కుక్కలు దానిపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఇది చూసిన కోతుల గుంపు ఏకమై కుక్కలపై ఎదురుదాడికి దిగుతాయి. కోతులు చేతికి దొరికిన రాళ్లు, కర్రలతో కుక్కలను కొట్టడం మనం చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు కుక్క పిల్లలపై కూడా కోతులు పగ తీర్చుకుంటాయి. ఈ ప్రతీకార చర్యలు తరతరాలుగా వాటి DNA లో అలా ఉండిపోయాయి.
నేలపై కుక్కలు చాలా వేగంగా పరిగెత్తగలవు, వాటి పళ్ళు చాలా పదునైనవి. ఒకవేళ కోతి గనుక కింద దొరికితే కుక్కలు వదలవు. కోతులకు చేతులు ఉండటం, చెట్లు ఎక్కే సామర్థ్యం ఉండటం ప్లస్ పాయింట్. ఎంత పెద్ద కుక్కనైనా వెక్కిరించడం, ఆటపట్టించడం కోతులకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. కుక్కకు కోతిని కొరకాలని ఆశ.. కోతికి కుక్కను ఆటపట్టించాలని సరదా. ఈ శారీరక వ్యత్యాసాల వల్లే ఇవి ఎప్పటికీ స్నేహితులు కాలేవు.
ఫైనల్గా చెప్పాలంటే.. కోతి, కుక్కల మధ్య ఉన్న వైరం కేవలం కోపం వల్ల వచ్చింది కాదు. అది వాటి మనుగడ, ఆహారం, ఆత్మరక్షణ కోసం ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడిన ఒక జన్మవైరం. అందుకే యుగాలు మారినా, టెక్నాలజీ పెరిగినా ఈ రెండు జీవుల మధ్య వీధి పోరు మాత్రం ఎప్పటికీ ముగిసిపోదు.