Home స్పెషల్స్Buffalo: ఇలాంటి అద్భుతాలు మనకే సాధ్యం.. రైలులో గేదె ప్రయాణం

Buffalo: ఇలాంటి అద్భుతాలు మనకే సాధ్యం.. రైలులో గేదె ప్రయాణం

Buffalo: భారతీయ రైలులో వింత దృశ్యం. ప్రయాణీకుల మధ్య జనరల్ బోగీలో దర్జాగా ప్రయాణించిన దూడ.

Naresh.k
Published on: 18 Jun 2026 10:44 AM IST
Buffalo
X

Buffalo: ఇలాంటి అద్భుతాలు మనకే సాధ్యం.. రైలులో గేదె ప్రయాణం

Buffalo Baby Inside Train: భారతీయ రైలు ప్రయాణాలలో తరచూ రకరకాల వింతలు, విశేషాలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉంటాయి. ఎంత ఆధునిక వసతులు అందుబాటులోకి వచ్చినా, పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని తలపించే కొన్ని అపురూప దృశ్యాలు ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారుతుంటాయి.

అలాంటి ఒక వినూత్నమైన వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది. రైలులో సాధారణ ప్రయాణీకులతో పాటు ఒక గేదె దూడ కూడా ప్రయాణించిన దృశ్యం నెటిజన్లను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తుతోంది.

భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణీకులు తమ కుక్కలను, పిల్లులను బాక్సుల్లో తీసుకువెళ్లడం చూసుంటాం. కానీ, ఒక రైలు కోచ్‌లోని సాధారణ ప్రయాణీకుల మధ్య ఒక గేదె దూడ దర్జాగా నిలబడి ప్రయాణించడం బహుశా ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో @goswamishashigri అనే అకౌంట్ ద్వారా ఈ వీడియో పోస్ట్ చేయబడింది.

ఇందులో ఒక రైలు జనరల్ లేదా స్లీపర్ కోచ్ తరహా బోగీ కనిపిస్తోంది. సీట్లన్నీ ప్రయాణీకులతో కిక్కిరిసి ఉండగా.. వారి మధ్యలో నడవడానికి ఉండే ఖాళీ స్థలంలో ఒక చిన్న దూడ హాయిగా నిలబడి ఉంది. చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రయాణీకులు కూడా ఆ దూడను చూసి కంగారు పడకుండా, నవ్వుకుంటూ ఎంతో సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించారు.

ఈ వింత దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ఆదరణ పొందుతోంది. షేర్ చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ వీడియో ఏకంగా 52 లక్షల కంటే ఎక్కువ వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతోంది. వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ ఫన్నీ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. దీనికి కూడా హాఫ్ టికెట్ తీసుకున్నారా? అని ఒక యూజర్ వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నించారు.

బీహార్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ బిగినర్స్ అంటూ మరికొందరు చమత్కరించారు. ఒకవేళ నేను గనుక ఆ రైలులో ఉంటే, నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలి? అంటూ ఓ మహిళా నెటిజన్ నవ్వుతున్న ఎమోజీలను షేర్ చేశారు. ఇండియా ఎప్పటికీ మారదు.. ఇలాంటి అద్భుతాలు ఇక్కడే సాధ్యం అంటూ కొందరు మురిసిపోతున్నారు.

ఈ వీడియో ఒకవైపు వినోదాన్ని పంచుతున్నప్పటికీ, మరోవైపు రైల్వే భద్రత, నిబంధనలపై కూడా కొన్ని ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. రైలు లోపలికి పశువులను, మూగజీవాలను ఇలా ఓపెన్‌గా తీసుకురావడానికి అనుమతి ఉందా? తోటి ప్రయాణీకుల సౌకర్యం, పరిశుభ్రత పరిస్థితి ఏమిటి? అని కొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో ఏ ప్రాంతానికి చెందినది, ఏ రైలులో, ఎప్పుడు జరిగింది అనే విషయాలపై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. ఏదేమైనా, ఈ దూడ వింత రైలు ప్రయాణం మాత్రం ప్రస్తుతం నెటిజన్లకు ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ను అందిస్తోంది.

BuffaloTrainBihar
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X