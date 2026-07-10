Viral Video: 30 సెకన్లు.. 195 ముద్దులు! ఈ కపుల్ గిన్నిస్ రికార్డ్ ముద్దులాట చూస్తే మీకే మతిపోతుంది.
Viral Video: ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి ముద్దుకంటే గొప్ప మార్గం ఇంకేముంటుంది? అయితే, ఈ బ్రెజిల్ జంట ఏకంగా 30 సెకన్లలో 195 ముద్దులు పెట్టుకుని ఏకంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
Viral Video: ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి ముద్దుకంటే గొప్ప మార్గం ఇంకేముంటుంది? అయితే, ఈ బ్రెజిల్ జంట ఏకంగా 30 సెకన్లలో 195 ముద్దులు పెట్టుకుని ఏకంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
ప్రేమను వ్యక్తపరచడం అనేది అందరికీ ఒకేలా ఉండదు. కొందరు బహుమతులు ఇస్తారు, ఇంకొందరు మాటలతో చెబుతారు, మరికొందరు ముద్దులతో తమ ప్రేమను పంచుకుంటారు. కానీ, బ్రెజిల్కు చెందిన ఒక జంట మాత్రం తమ ప్రేమను ఏకంగా ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లి గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించింది. కేవలం ముప్పై సెకన్లలో ఏకంగా నూట తొంభై ఐదు ముద్దులు పెట్టుకుని వారు ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించారు. ముద్దులతో కూడా ప్రపంచ రికార్డులు బద్దలు కొట్టవచ్చని ఈ జంట నిరూపించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
రెనాటో బేమా గియా, నైరా రోబెర్టా రిబేరో అనే ఈ బ్రెజిల్ జంట 2026, ఫిబ్రవరి 17న సావో జోస్ డాస్ కాంపోస్ అనే ప్రాంతంలో ఈ రికార్డును నమోదు చేశారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అధికారిక ప్రతినిధుల సమక్షంలో అత్యంత పారదర్శకంగా ఈ రికార్డు ప్రయత్నం జరిగింది. గిన్నిస్ రికార్డు నియమాల ప్రకారం, ప్రతి ముద్దు ఒకదానికొకటి స్పష్టంగా వేరుగా ఉండాలి, అంటే ఒకసారి ముద్దు పెట్టుకున్న తర్వాత పెదవులు పూర్తిగా విడిపోయి, ఆ తర్వాతే మళ్లీ ముద్దు పెట్టుకోవాలి. ఈ కఠినమైన నిబంధనలను పాటిస్తూనే, వారు కేవలం ముప్పై సెకన్ల వ్యవధిలోనే నూట తొంభై ఐదు సార్లు ముద్దుల వర్షం కురిపించారు. అంటే సెకనుకు ఆరు కంటే ఎక్కువసార్లు అన్నమాట!
గతంలో ఈ రికార్డు ఒక బ్రిటిష్ జంట పేరిట ఉండేది. వారు ముప్పై సెకన్లలో నూట నలభై ఆరు ముద్దులు పెట్టుకుని రికార్డు సృష్టించారు. ఇప్పుడు ఆ రికార్డును రెనాటో, నైరా జంట అత్యంత భారీ వ్యత్యాసంతో అధిగమించింది. తాము ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ జంట అని నిరూపించుకోవాలనే ఒక వ్యక్తిగత లక్ష్యంతోనే ఈ సాహసానికి పూనుకున్నారు. వారి రికార్డు ప్రయత్నానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. వారి అద్భుతమైన సమన్వయం, వేగం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
చూడటానికి ఇది ఒక సరదా ఆటలాగా అనిపించినా, దీని వెనుక వారిద్దరి మధ్య ఉన్న అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీ దాగి ఉంది. ఆ ముప్పై సెకన్ల పాటు వారు ఒకరికొకరు ఏకాగ్రతను కోల్పోకుండా, గిన్నిస్ రికార్డు నియమాలను ఎక్కడా ఉల్లంఘించకుండా అత్యంత వేగంగా ఈ ఫీట్ను పూర్తి చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో కేవలం ముద్దు పెట్టుకోవడానికే ఇంత డెడికేషన్ చూపిస్తే, వారి ప్రేమ ఇంకెంత గొప్పగా ఉంటుందో అని చాలా మంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా, ప్రేమను ఇలా కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అని ఈ జంట ప్రపంచానికి ఒక సరికొత్త రొమాంటిక్ సందేశాన్ని ఇచ్చింది.