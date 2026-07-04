Viral: భర్త గురకతో నిద్ర పట్టట్లేదన్న భార్య.. చివరికి ఆమె ఏం చేసిందో తెలిస్తే!
Viral: భోపాల్లో ఒక వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. భర్త రాత్రిళ్లు పెట్టే గురకను భరించలేక ఓ భార్య ఏకంగా విడాకులు కావాలంటూ ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించింది.
Viral: మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లో ఒక వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. భర్త రాత్రిళ్లు పెట్టే గురకను భరించలేక ఓ భార్య ఏకంగా విడాకులు కావాలంటూ ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించింది. ఆ తర్వాత కౌన్సెలింగ్లో ఏమైందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
సాధారణంగా దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా కుటుంబ కలహాల కారణంగా విడాకులు తీసుకోవడం మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. కానీ, మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లో ఒక విచిత్రమైన విడాకుల కేసు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. కేవలం తన భర్త రాత్రిళ్లు పెట్టే గురకను భరించలేక ఓ భార్య ఏకంగా విడాకులు కావాలంటూ ఫ్యామిలీ కౌన్సెలర్లను ఆశ్రయించిన ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
భోపాల్కు చెందిన ఒక మహిళ తన భర్త నిద్రలో విపరీతంగా గురక పెడుతున్నాడని, దీనివల్ల తనకు రాత్రిళ్లు అస్సలు నిద్ర పట్టక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నానని కౌన్సెలర్ల ముందు వాపోయింది. ఈ విషయం గురించి భర్తకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అతను కనీసం పట్టించుకోవడం లేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అయితే, భర్త గురక సమస్య తప్ప అతడితో గానీ, లేదా అతడి ఫ్యామిలీతో గానీ తనకు ఎలాంటి ఇతర ఇబ్బందులు లేవని ఆమె స్పష్టం చేసింది.
ఈ వింత కేసును పరిశీలించిన నిపుణులు ఆ దంపతులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి, ఇద్దరూ సుమారు 3 నెలల పాటు వేర్వేరుగా ఉండాలని సూచించారు. అలా దూరంగా ఉన్న ఆ మూడు నెలల సమయంలో ఆ భార్యకు తన భర్త విలువ ఏంటో పూర్తిగా తెలిసివచ్చింది. అతనిపై ఉన్న ప్రేమ ముందు గురక ఒక పెద్ద సమస్య కాదని గ్రహించిన ఆమె, చివరగా తన విడాకుల నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుని మళ్లీ భర్తతో కలిసి జీవించేందుకు అంగీకరించింది. ఈ విచిత్రమైన ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.