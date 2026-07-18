Viral News : వర్షాల కోసం గాడిదలకు గులాబ్ జామూన్లు.. భోపాల్లో వైరల్ పూజ.!
Viral News : సాధారణంగా వర్షాలు పడకపోతే కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేయడం, యజ్ఞాలు నిర్వహించడం, వరుణ దేవుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేయడం వంటివి మన దేశంలో అక్కడక్కడా
Viral News : సాధారణంగా వర్షాలు పడకపోతే కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేయడం, యజ్ఞాలు నిర్వహించడం, వరుణ దేవుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేయడం వంటివి మన దేశంలో అక్కడక్కడా చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ, మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్ ప్రజలు మాత్రం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి వరుణుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఎవ్వరూ ఊహించని ఒక వింత ఆచారాన్ని తెరపైకి తెచ్చారు. నగరంలో రుతుపవనాలు మొహం చాటేయడంతో తీవ్ర ఉక్కపోత, ఎండలతో అల్లాడిపోతున్న స్థానికులు.. వర్షాలు కురవాలంటూ ఏకంగా గాడిదలకు నోరూరించే 'గులాబ్ జామూన్లు' తినిపించి వింత పూజలు చేశారు. భోపాల్లోని ఒక ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ వినూత్న వేడుక ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా టెక్ ప్రియులను, నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
ఇంద్రదేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకే.. ఏంటా కథ
శాస్త్ర సాంకేతికత ఇంతగా అభివృద్ధి చెందిన ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి వింత ఆచారాలు ఏంటి అని ముక్కున వేలేసుకునే వారికి స్థానికులు ఒక ఆసక్తికరమైన వివరణ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ శతాబ్దాలుగా వస్తున్న ఒక బలమైన నమ్మకం ప్రకారం.. వర్షాలు పడక కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు లేదా రుతుపవనాలు ఆలస్యమైనప్పుడు ఇలా గాడిదలకు ఇష్టమైన మిఠాయిలు తినిపించి గౌరవిస్తే, వర్షాలకు అధిపతి అయిన 'ఇంద్రదేవుడు' శాంతిస్తాడట. ఇంద్రుడి అనుగ్రహం కలిగి ఆ ప్రాంతంలో వెంటనే కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని ఇక్కడి ప్రజల నమ్మకం. ఈ సంప్రదాయంలో భాగంగానే, ఈసారి భోపాల్లో సాధారణం కంటే చాలా తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావడంతో విసిగిపోయిన ప్రజలంతా ఏకమై ఈ వింత ఆచారాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు.
మార్కెట్లో సందడి.. ఇంటర్నెట్లో వీడియోలు షేక్
ఈ విచిత్రమైన వేడుకను చూసేందుకు స్థానికులు, బాటసారులు పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్ ప్రాంతంలో గుమిగూడారు. కొందరు వ్యక్తులు ప్లేట్లలో గులాబ్ జామూన్లను పట్టుకుని గాడిదలకు తినిపిస్తుండగా, జనం ఎంతో ఆసక్తిగా చూస్తూ కనిపించారు. ఈ అరుదైన దృశ్యాలను అక్కడున్న వారు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో షేర్ చేయడంతో ఈ ఉదంతం కాస్తా క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది. "మనుషులకే గులాబ్ జామూన్లు దొరకడం కష్టంగా ఉంటే, ఇక్కడ గాడిదలు లక్కీగా పండగ చేసుకుంటున్నాయి" అంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
సైన్స్ వర్సెస్ సెంటిమెంట్
వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు, రుతుపవనాల కదలికల ఆధారంగానే వర్షాలు కురుస్తాయనేది శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన నిజం. అయితే, భారతదేశంలోని పలు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో శతాబ్దాలుగా వస్తున్న స్థానిక ఆచారాలు, నమ్మకాలు ఇప్పటికీ ప్రజల జీవితాలలో ఎంతగా కలిసిపోయాయో చెప్పడానికి ఈ భోపాల్ ఘటనే ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. ఏది ఏమైనా, సైన్స్ను పక్కన పెట్టి తమ నమ్మకం ఫలించి త్వరలోనే భోపాల్ నగరాన్ని వరుణ దేవుడు చల్లబరుస్తాడని అక్కడి ప్రజలు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.